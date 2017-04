Mit Mass Effect: Andromeda hat Entwicklerstudio Bioware im vergangenen Monat wahrlich nicht den glücklichsten Verkaufsstart eines durchaus heiß erwarteten Spieles hingelegt, und unter anderem aufgrund enttäuschender Gesichtsanimationen eine Menge Kritik und Häme von Spielern einstecken müssen. Der Lead Designer Ian Frazier hat nun gegenüber der Seite IBTimes UK darüber gesprochen, wie es war, nach einer solch aufwendigen Spieleentwicklung so viel negativen Meinungen gegenüberzustehen.

"Ich verbringe eine Menge Zeit auf Twitter und in diversen anderen Foren. Ich möchte nicht lügen, es ist hart", so Frazier. "Es ist schwierig, denn wir wollen ja helfen! [...] Um das Feedback aufnehmen und auf die Probleme der Leute eingehen zu können, muss man aber durch eine Menge Mist waten. Und dieser Teil ist wirklich kein Spaß." Wie der Lead Designer aber ebenfalls klar macht, genießt er den direkten Kontakt zu den Spielern nichtsdestotrotz: "Versteht mich nicht falsch. Ich mag den gelegentlichen Schlag in den Bauch nicht, trotzdem denke ich, dass der Verlauf dieser Dinge sehr wertvoll ist. Die Möglichkeit, so ein breites Spektrum von Fanfeedback zu erhalten, ist großartig."

Generell ist der Entwickler aber offenbar auch nicht unzufrieden mit dem aktuellen Stand der Dinge: "Es war immer unsere Absicht, flexibel zu sein, weil du nie weißt, wie die Fans reagieren werden", so Frazier. "[...] Ich denke, im Großen und Ganzen sind wir mit unseren Post-Launch-Plänen auf Kurs. Die Inhalte dieser Pläne ändern sich [abhängig vom Fanfeedback], aber der Zeitplan nicht."

Tatsächlich hat sich Bioware nach dem holprigen Start von Mass Effect: Andromeda bereits einigen Kritikpunkten angenommen. So verbesserte der Patch 1.05 erst kürzlich die viel kritisierten Gesichter der Charaktere im Spiel. Für kommende Neuigkeiten rund um Änderungen und Verbesserungen an Mass Effect: Andromeda haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite zum Spiel im Blick.

Quelle: IBTimes UK