Voraussichtlich im März des kommenden Jahres 2017 werden uns Electronic Arts und Entwickler Bioware den neuen von Fans herbeigesehnten Teil der Mass-Effect-Reihe bescheren - dabei könnte Mass Effect: Andromeda mit einigen speziellen Features für PC-Spieler kommen. Definitiv angekündigt ist derzeit eine vollwertige Controller-Unterstützung für diejenigen, die gerne am PC, dabei aber ebenso gerne mit einem Gamepad in der Hand spielen wollen. Bioware-Studiomanager Aaryn Flynn bestätigte dies in knappster Form via Twitter. Etwas unsicherer gestaltete sich die Antwort auf mögliche Unterstützung von 21:9-Monitoren - ebenfalls auf die Frage eines Spielers hin kommentierte Produzent Michael Gamble, dass das besagte Bildseitenverhältnis derzeit geplant, offenbar aber noch nicht in Stein gemeißelt sei.



Flynn bestätigte derweil an anderer Stelle die Implementierung von HDR - da er auf die erneute Nachfrage eines Nutzers jedoch nicht mehr antwortete, ist es derzeit unklar, ob es das inzwischen so beliebte Hochkontrastfeature auch in die PC-Version schafft, oder ob Flynn hier lediglich von den Fassungen für PlayStation 4 Pro und Xbox One Slim spricht, auf denen das Feature mittlerweile häufig gesehen ist. Für kommende Neuigkeiten dahin gehend, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Mass Effect: Andromeda besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite. Im jüngst veröffentlichten Trailer etwa durften wir einen Blick auf die Heimatbasis "Nexus" werfen.



Via Gamingbolt