Im Internet geht es mitunter ziemlich rau zu. Viele nehmen kein Blatt vor den Mund und benehmen sich im World Wide Web so, wie sie das wohl nie im echten Leben tun würden.

Daher wurde die Bioware-Entwicklerin Allie Rose-Marie Leost von den "Fans" der Mass-Effect-Serie aus Übelste beschimpft, als behauptet wurde, dass sie an den Gesichtsanimationen der Figuren des Action-RPGs Mass Effect: Andromeda gearbeitet hatte. Über eine mit Gamergate in Verbindung stehende Website kamen die Behauptungen auf, dass Allie Rose-Marie Leost die Hauptverantwortliche für die Gesichtsanimationen sei. Und schon starteten die Hasstiraden über Twitter und andere Websites. Diese gingen sogar so weit, wieder einmal die Rolle der Frau in der Spielebranche in Frage zu stellen. Laut den Kritikern hätte Bioware lieber auf Talent als auf das Geschlecht achten sollen, als sie eine Person einstellten, welche die Gesichtsanimationen verantworten sollte. Allie Rose-Marie Leost hätte Mass Effect ruiniert.

Daraufhin meldete sich Aaryn Flynn, Manager bei Bioware zu Wort und nahm seine Mitarbeiterin in Schutz. Sie sei gar nicht verantwortlich für Gesichtsanimationen in Mass Effect: Andromeda gewesen und so sehr man kritisches Feedback auch schätze, Personen unabhängig davon, wie sie in ein Projekt involviert sind, persönlich anzugreifen, wäre absolut inakzeptabel. Inzwischen wird auch Aaryn Flynn kritisiert, denn auf der LinkedIn-Seite von Allie Rose-Marie Leost war "Lead Facial Animator for Mass Effect: Andromeda" zu lesen, was aber dann gelöscht wurde. Nun steht die Frage im Raum, ob Allie Rose-Marie Leost oder Aaryn Flynn "gelogen" hat.

Inzwischen scheint sich bei derartigen Dingen schon eine Art Automatisierung eingestellt zu haben. Spielern gefällt etwas nicht an einem Spiel, man sucht einen Schuldigen und attackiert diese Person dann mit den immer gleichen Beleidigungen und Beschimpfungen. Im Grunde war dies also schon vorhersehbar - leider.

Quelle: Kotaku