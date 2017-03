Mass Effect: Andromeda: Wir packen die Collector's Edition mit ferngesteuertem Nomad aus

Gerade RPG-Fans sind oft an Sammlereditionen von neuen Spielen interessiert. Auch zu Biowares neuem Action-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda wurde eine solche Edition veröffentlicht.

In unserem Unboxing-Video stellen wir euch diese Collector's Edition vor. Enthalten ist ein ferngesteuerter Nomad, das Fahrzeug, mit dem ihr im Spiel über die Planeten heizt. Die CE kostet rund 200 Euro und enthält zwar ein Steelbook, aber nicht das Spiel an sich und ist damit eher in den Bereich "Merchandise" einzuordnen. Nichtsdestotrotz schauen wir uns die Edition und den Nomad an und stellen euch das Fahrzeug vor, welches ihr über euer Smartphone steuert. Eine im Gefährt integrierte Kamera überträgt dabei Bilder auf das Handy.

Die CE des Action-RPGs ist allerdings aktuell bei den meisten Händlern ausverkauft. Wenn ihr wissen möchtet, wie gut wir das Spiel Mass Effect: Andromeda fanden, dann könnt ihr euch unser Review dazu durchlesen.