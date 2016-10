Mass Effect: Andromeda: Rollenspiel nicht für Nintendo Switch geplant

Nintendos kürzlich angekündigte Konsole Switch besitzt offenbar genug Leistung, um Bethesdas Rollenspiel The Elder Scrolls 5: Skyrim darstellen zu können. Das lässt sich zumindest aus dem Ankündigungstrailer zur Konsole erahnen.

Da am 7. November der N7 Day von Mass Effect ansteht und viele Fans der Science-Fiction-Serie mit vielen Neuigkeiten zu Mass Effect Andromeda rechnen, kam die Frage auf, ob das Rollenspiel auch für Nintendo Switch erscheinen wird. Dazu äußert sich jetzt Producer Michael Gamble. Über Twitter erklärte er, dass Mass Effect Andromeda für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheine. Pläne für einen Release auf Nintendos Switch gäbe es derzeit keine.

Daraufhin folgte die Nachfrage, ob dies auch für die Zukunft gelten würde. Michael Gamble antwortete, dass er nichts zur Zukunft sagen könne. Doch aktuell sei kein Release für Nintendo Switch geplant. Dies bedeutet natürlich nicht, dass Biowares Weltraum-Epos nie für die Switch erscheint. Aber zumindest ist nichts dergleichen für die absehbare Zukunft geplant. Allerdings behauptete Behesda etwas ähnliches zu einem Release von Skyrim auf der Switch. Hier hieß es erst, dass das Rollenspiel nicht für Nintendos kommende Konsole erscheinen werde. Doch wie der Ankündigungstrailer zur Switch gezeigt hat, erscheint Skyrim offenbar doch.

Zunächst dürfen sich also Besitzer eines PC, einer Playstation 4 (Pro) und einer Xbox One auf Mass Effect Andromeda freuen. Das Rollenspiel soll einem Leak zufolge am 21. März 2017 erscheinen. Offiziell bestätigt wurde dies allerdings noch nicht.

