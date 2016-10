Mass Effect: Andromeda: Bioware gibt Relesetermin versehentlich bekannt

Auf Mass Effect Andromeda warten derzeit viele Fans der Mass-Effect-Trilogie und generell Spieler, die gerne ein neues Science-Fiction-Rollenspiel spielen wollen. Dass das Spiel nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird, ist schon etwas länger klar. Am 7. November, dem N7-Day von Mass Effect, soll es neue Details zum Spiel geben. Viele hoffen darauf, dass Bioware und Publisher Electronic Arts dann auch den offiziellen Releasetermin enthüllen.

Allerdings muss man wohl gar nicht mehr so lange warten. Denn über Amazon kann man sich jetzt ein Buch mit dem Titel "The Art of Mass Effect: Andromeda" vorbestellen. Es kostet 32,64 Euro, stammt von Bioware selbst und wird von Dark Horse vertrieben. Die Beschreibung des Buchs enthält einen hoch interessanten Satz: "Dark Horse will release The Art of Mass Effect: Andromeda simultaneously with the game!" Zu Deutsch: "Dark Horse wird The Art of Mass Effect: Andromeda zeitgleich mit dem Spiel veröffentlichen!"

Und auf der Amazon-Seite wird auch gleich ein Veröffentlichungsdatum für das Buch angegeben. Es ist der 21. März 2017. Natürlich könnte es sich dabei noch um einen Platzhalter-Termin handeln und doch erscheint er als sehr realistisch. Es wäre noch im ersten Quartal 2017, allerdings nicht direkt zu Beginn des neuen Jahres, was die Frage aufgeworfen hätte, warum man dann das Weihnachtsgeschäft nicht mitgenommen hätte.

Auch, wenn das Datum als sehr realistisch erscheint, ist es natürlich noch immer mit Vorsicht zu genießen, da Bioware und Electronic Arts bisher noch nicht offiziell bekannt gegeben haben, wann mass Effect Andromeda für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen wird.

Quelle: Giga