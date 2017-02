Weltraum-Sex spielt in den Mass-Effect-Spielen schon seit dem ersten Teil eine Rolle. Daher wird es auch im kommenden Action-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda wieder möglich sein, zahlreiche NPCs und auch Aliens zu verführen und mit diesen ins Bett zu hüpfen.

Eine aufgrund der Alterseinstufung des Titels etwas besorgte Spielerin gab gegenüber Biowares Aaryn Flynn via Twitter ihre Bedenken kund und fragte sich, ob ihr Mann den Eindruck bekommen könnte, dass es sich bei dem Spiel um einen Weltraum-Porno handle, wenn er sie beim Spielen beobachten würde. Daraufhin antwortete Flynn, dass Mass Effect: Andromeda "definitiv ein Softcore Space Porno" sei. Darauf kam die Reaktion, dass nicht ganz klar ist, ob der Entwickler dies wirklich ernst meinen oder die Spieler nur trollen würde. Als Antwort folgte, dass er niemand trolle.

Dass Sex wirklich eine große Rolle im Action-RPG spielt, zeigt auch die Alters-Einstufung. In Europa steht die PEGI-Einstufung derzeit bei 16. In Australien wurde ein Rating MA15+ wegen Sexszenen und Gewalt vergeben. In den USA wurde die Alterseinstufung erst kürzlich auf M für "Mature", also "für Erwachsene" geändert, da komplett nackte Figuren vorkommen, Sex eine Rolle spielt, Blut und Gewalt gezeigt werden und ein rauer Umgangston herrscht. Eine USK-Einstufung steht noch aus. Doch Packshots zeigen bereits das "ab 16 Jahren"-Logo. Bestätigt ist das aber noch nicht.

In wie weit "Softcore Space Porno" wirklich zutrifft und wie relevant die Sexszenen tatsächlich sind, das werden wir am 23. März erfahren. Denn an diesem Tag erscheint Mass Effect: Andromeda für PC, Playstation 4 und Xbox One.

