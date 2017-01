Mass Effect: Andromeda: Kein Frame-Rate-Lock auf PC, kein Crossplay mit Konsolen

Am 23. März erscheint Biowares neuestes Action-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda. Viele Fans sind schon sehr gespannt auf die neuen Abenteuer und freuen sich über jede Information, die sie vorab bekommen können.

In den vergangenen Tagen wurden häppchenweise Details von Bioware bekannt gegeben. Darunter, dass PC-Spieler in den Optionen von Mass Effect: Andromeda den Frame Lock ausschalten können und auch, dass es keine Crossplay-Funktion zwischen PC und Konsole geben wird. Wer den Multiplayer-Part also auf Konsole spielt, der wird dort nicht auf PC-Spieler treffen.

In Sachen Romanzen hält sich Bioware noch bedeckt. Allerdings wurde darauf hingedeutet, dass ihr ein Mitglied der Alien-Rasse Angara küssen dürft, die im aktuellen Trailer vorstellt wurden. Es scheint also, dass sich hier eine Romanze abzeichnet. Die weibliche Version Ryder soll zudem mehr Romanzen mit Männern eingehen können, die keine Kroganer sind, als der männliche Ryder. Es soll auch noch jede Menge Charaktere geben, die man bisher noch nicht gezeigt hat.

Während der Charaktererstellung wählt ihr aus, welches Training euer Held noch vor der Abreise in die Andromeda-Galaxie genossen hat. Zudem wählt ihr eine Hintergrundgeschichte und dürft dem Helden einen Namen geben. Hierbei ist zu beachten, dass die Standard-Vornamen Scott und Sara nur dann von NPCs genannt werden, wenn ihr diese Namen beibehaltet. Wenn nicht, nennen euch alle nur "Ryder". Ihr dürft allerdings nur dem Helden einen Namen geben, den ihr selbst spielen wollt. Der "andere" Ryder (also der Bruder oder die Schwester des Helden) wird dann den Standardnamen bekommen.

Im Spiel erhaltet ihr zudem eine Erklärung, wie es möglich ist, dass die Menschen mit den Außerirdischen kommunizieren können und bald sollen weitere Crewmitglieder vorgestellt werden.

Quelle: DualShockers