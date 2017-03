Mass Effect: Andromeda: Prozedurale Planeten waren geplant, doch Qualität ging vor

Bei der Entwicklung des Action-Rollenspiels Mass Effect: Andromeda orientierte sich Bioware an dem, was sonst noch so in der Industrie passierte. Dabei fiel der Blick auch auf No Man's Sky und dessen unzählige, prozedural generierte Planeten.

Das Team experimentierte ebenfalls mit einem solchen Ansatz, um den Spielern viel mehr Planeten zu geben, die sie hätten erkunden sollen. Allerdings bemerkte man schnell, dass so ein Spiel entstehen würde, das man eigentlich nicht machen wollte. Die Entwickler wollten den Fans qualitativ hochwertigen Content bieten und nicht einfach nur Massen von zufällig generierten Planeten, auf denen kaum etwas passierte.

Es war einfach nicht möglich, den selbst gesetzten Qualitätsstandard mit prozeduralen Welten zu halten. Daher konzentrierte sich das Team darauf, die Spieler nur wenige Planeten erkunden zu lassen, bei diesen aber auf Qualität zu setzen. Einige Überbleibsel der Idee, prozedural erschaffene Welten zu verwenden, sind aber in Mass Effect: Andromeda noch zu sehen. In der Weltraumansicht vom Raumschiff Tempest aus sind viele Planeten zu bestaunen, die nicht wirklich erkundet werden können. Auf diesen hättet ihr aber eigentlich landen können, wenn das Team an der ursprünglichen Idee festgehalten hätte.

Wie seht ihr das? Hättet ihr euch mehr Planeten für Mass Effect: Andromeda gewünscht auch, wenn diese "nur" prozedural erschaffen worden wären? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Quelle: WCCFTech