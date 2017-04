Mass Effect: Andromeda: ​Inventar wird deutlich vergrößert, SAMs Unterbrechungen werden reduziert

Am Donnerstag, den 6. April werden Fans des Action-Rollenspiels Mass Effect: Andromeda sehen, welche Verbesserungen das Entwicklerstudio Bioware am Spiel vorgenommen hat. Denn dann erscheint der erste große Patch.

Dieser bringt unter anderem eine Vergrößerung des Inventars mit sich. Das ist in der aktuellen Version sehr begrenzt. Schnell stößt man an die Grenzen und muss oft interessante Gegenstände zurücklassen. Zwar ist es möglich, die Größe des Inventars mit der Zeit zu erhöhen, doch so richtig zufrieden ist damit niemand. Wie Biowares Ian S. Frazier jetzt über Twitter bekannt gab, besitzt euer Inventar nach dem Update von Haus aus eine Größe von 100. Dies lässt sich dann bis zu 200 erhöhen. Damit solltet ihr deutlich mehr Items mit euch herumschleppen können.

Auch, was die nervigen Unterbrechungen von KI-Begleiter SAM angeht, hat Ian S. Frazier gute Nachrichten. Mit dem Patch 1.05, der am 6. April erscheint, wird die Frequenz der Zwischenrufe der KI reduziert. SAM sollte euch also nicht mehr so oft ins Wort fallen.

Schon jetzt haben die Entwickler weitere Pläne, was Updates für Mass Effect: Andromeda angeht, denn sie wollen die Kritikpunkte ausbügeln, welche Fans an der Releaseversion des Action-Rollenspiels geäußert haben.

Quelle: WCCFTech