Crafting gehört irgendwie zu einem Rollenspiel dazu. Viele Spieler finden großen Gefallen daran, sich eigene Ausrüstungsgegenstände herzustellen. Daher wird euch auch Mass Effect: Andromeda dies ermöglichen.

Das Crafting-System des Action-RPGs soll sich dabei von dem aus Dragon Age: Inqusition unterscheiden. Ihr bekommt deutlich mehr Möglichkeiten geboten. Wie Biowares Ian Frazier über Twitter erklärt, craftet ihr euch beispielsweise einen Hammer im Kroganer-Design und nennt diesen "GRABTHAR'S HAMMER" (aus dem Film Galaxy Quest). Die Möglichkeiten seien "endlos". Auf die Nachfrage, ob diese Waffen die Omniklinge ersetzen werden, erklärte Frazier, dass die Omniklinge nur die erste Nahkampfwaffe sei, die man erhält. Indem man sich neue und bessere herstellt, kann man natürlich auch diese nutzen.

Die Omniklinge an sich lässt sich allerdings ebenfalls verbessern, wenn man diese länger nutzen will. Nahkämpfe spielen in Mass Effect: Andromeda eine deutlich größere Rolle als in den Vorgängerspielen. Das Rollenspiel wird am 23. März für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen.

Quelle: PC Gamer