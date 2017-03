Mass Effect: Andromeda: Neue Videos zeigen Nomad und Multiplayer-Modus

Im Action-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda werdet ihr mehrere Welten der großen Galaxis auch direkt erkunden können. Da es sich teilweise um sehr große Areale handelt, kommt euch das Fahrzeug Nomad sehr gelegen. Dieses stellt das Pendant zum Mako aus Mass Effect 1 dar.

In einem neuen Video von IGN First könnt ihr die drei Planeten Voeld, Kadara und Eos sehen und mehr über die Landschaften dort erfahren. Ihr seht, wie mit dem Nomad durch die Gegend geheizt wird aber auch, dass ihr immer wieder aussteigen und euch zu Fuß umsehen dürft. Das ist beispielsweise dann wichtig, wenn es zu einem Kampf könnt. Dann dient der Nomad sogar als Deckung.

In einem weiteren Video, dieses Mal von gamermd83, ist ein Teil des Multiplayer-Modus von Mass Effect: Andromeda zu sehen. Im Video geht es um die Anpassungsmöglichkeiten die ihr habt, um euren Charakter individuell zu gestalten. Zudem seht ihr die Skills und erfahrt, was einige von diesen für Boni bescheren. Außerdem könnt ihr ein paar Gefechte sehen, die in Andromeda zwar auch mit dem Single-Player-Modus zusammenhängen, aber nicht zwingend notwendig sind, um die Story voranzutreiben.

Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Quelle: IGN/Youtube, WCCFTech