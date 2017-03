Mass Effect: Andromeda: Die ersten 13 Minuten des Rollenspiels im Video - Achtung Spoiler!

Viele Fans der Mass-Effect-Reihe freuen sich schon darauf, das neue Abenteuer Andromeda erleben zu können. Am 23. März erscheint Biowares Action-Rollenspiel hierzulande für PC, Xbox One und Playstation 4.

Wer nicht so lange warten möchte, um zu erfahren, wie das Abenteuer des Pathfinders beginnt, der kann sich nun ein 13-minütiges Video unserer Kollegen von IGN ansehen. In diesem wird euch der Beginn des Spiels gezeigt. Die Sprachausgabe und die Texte sind dabei auf Englisch. Ihr macht Bekanntschaft mit dem männlichen Helden und erlebt mit, was bei der Ankunft in der Andromeda-Galaxie passiert.

Wer sich natürlich überraschen lassen möchte, der sollte vielleicht besser auf den Release von Mass Effect: Andromeda warten, denn das Video enthält natürlich den einen oder anderen Spoiler. So viel sei jedoch gesagt: Das Mass-Effect-Feeling kommt sofort wieder auf!

Quelle: IGN/Youtube