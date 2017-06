Mass Effect: Andromeda - Zu viel gewollt, zu wenig Ressourcen - Was bei der Entwicklung schief lief

In wenigen Tagen erscheint mit Patch 1.08 ein weiteres Update für Mass Effect: Andromeda, mit dem die Entwickler von Bioware versuchen die gröbsten Probleme des Action-Rollenspiels zu beheben. Zu Release befand sich der Titel in vielerlei Hinsicht in keinem guten Zustand. Zwar gibt es Spieler, denen der Titel ausgesprochen gefallen hat. Aber die Kritik am Writing, den häufigen Bugs und den zu Memes verkommenen Animationen war mehr als deutlich. Enttäuschung machte sich selbst bei den größten Bioware-Fans breit. Die Wertungen der internationalen Presse führten mit einem Metacritic-Durchschnitt von 70 Prozent für die PS4-Version zur bisher schlechtesten Bioware-Wertung überhaupt.

Doch wie konnte es soweit kommen? Wie konnte ein so angesehenes RPG-Studio wie Bioware so ein unrundes Spiel produzieren? Mit diesen Fragen hat sich Spiele-Journalist Jason Schreier von Kotaku.com auseinandergesetzt. Dazu hat er in den vergangenen drei Monaten recherchiert und mit eine ganzen Reihe von Entwicklern gesprochen, die an Mass Effect: Andromeda mitgearbeitet haben. Heraus gekommen ist ein spannender Artikel, der erschreckende Fehlplanungen und eine mit diversen Problemen belastete Produktionsphase aufzeigt.

Geleakte Bilder und Videos aus früheren Produktionsphasen zeigen, wie Mass Effect: Andromeda hätte werden können. Quelle: Eric Bellefeuille Mass Effect: Andromeda "war ein Spiel mit ambitionierten Zielen, aber limitierten Ressourcen, und irgendwie ist es ein Wunder, dass Bioware das Spiel überhaupt veröffentlicht hat. [...] Mass Effect: Andromeda war fünf Jahre in der Entwicklung, aber laut den meisten Aussagen hat Bioware den Großteil des Spiels in weniger als 18 Monaten gebaut", schreibt Jason Schreier. Als im Jahr 2012 die ersten Überlegungen für das nächste Mass Effect angestellt wurden, kam zunächst die Idee eines Prequels während des Erstkontaktkrieges auf. So entstand auch der Arbeitstitel Mass Effect: Contact, der sich bis zum Ende des Projekts gehalten hat.

Da sich eine große Mehrheit der Fans in einer Umfrage allerdings für ein Sequel aussprach, wurden diese Ideen wieder verworfen. 2013 startete die sogenannte Pre-Produktionsphase. In dieser Zeit verpflichtete Bioware auch Gérard Lehiany als Game Director, der in der Folge den Großteil der grundlegenden Ideen entwarf, auf denen Andromeda bis heute aufbaut. Im Mittelpunkt sollte die Erkundung von hunderten prozedural generierten Planeten stehen. Ein No Man's Sky war zu dieser Zeit noch gar nicht angekündigt. Diese Idee auch tatsächlich umzusetzen stellte sich jedoch als enorme technische Hürde heraus.

Der Mangel an Zeit und Ressourcen lässt sich in vielen Ecken des Spiels erkennen. Quelle: PC Games Am Ende musste aus Mangel an Zeit und Realisierbarkeit immer mehr zurückgefahren werden. Zunächst auf nur noch 30 prozedural generierte Planeten, später dann auf die nur noch sieben von Hand gebauten Planeten des fertigen Spiels. Zu den Umsetzungsproblemen kam dann auch noch die Tatsache das selbst bei Start der eigentlichen Produktion längst nicht alle benötigten Tools fertig waren. Die Frostbite-Engine für die Bedürfnisse eines Action-Rollenspiels wie Mass Effect anzupassen, erforderte enormen Aufwand. "Immer wenn du etwas versuchst, das zur Engine passt - Fahrzeuge zum Beispiel - bekommt das die Frostbite sehr gut hin. Aber wenn du etwas baust, für das die Engine nicht geschaffen wurde, dann wird es richtig schwierig", erklärt ein Bioware-Designer.

Neben den technischen Schwierigkeiten führte auch Studiointerne Politik zu weiteren Problemen. Es entstand eine regelrechte Rivalität zwischen den Studios in Montreal und Edmonton. "Entwickler in Edmonton sagten, dass sie glaubten das Spiel würde in der Pre-Produktion straucheln und habe keine starke Vision, während Entwickler in Montreal glaubten, dass Edmonton sie sabotieren will", schreibt Jason Schreier in seinem Artikel. Als 2014 erst Casey Hudson und dann Gérard Lehiany das Studio verließen wurde Mac Walters neuer Creative Director, was einen enormen Einfluss auf die Produktion des Spiels hatte.

Hinzu kam chronischer Personalmangel in vielen Abteilungen. Ausgeschiedene Teammitglieder wurden häufig nicht ersetzt und besonders die Animationsabteilung sei während der gesamten Produktion völlig unterbesetzt gewesen. "Bioware hat nach den Sternen gegriffen - hunderte von prozedural generierten Sternen - aber konnte sie nicht erreichen. Wie Ryder, der nach Andromeda aufbricht, endet die Reise des Studios in nichts als Enttäuschung", beschließt Schreier seine ausführliche Schilderung der Ereignisse. Den vollständigen englischsprachigen Artikel "The Story Behind Mass Effect: Andromeda's Troubled Five-Year Development" mit weiteren und detaillierteren Einblicken lest ihr auf Kotaku.com.