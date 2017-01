Mass Effect: Andromeda: Unboxing der Collector's Edition von der CES 2017

Das Entwicklerteam von BioWare hat in dieser Woche bekannt gegeben, dass Mass Effect: Andromeda in Europa am 23. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Im Rahmen der Nvidia-Pressekonferenz auf der diesjährigen Consumer Electronics Show in Las Vegas wurde zudem ein neuer Gameplay-Trailer des kommenden Sci-Fi-Rollenspiels präsentiert. Darüber hinaus stellt BioWare auch die Collector's Edition von Mass Effect: Andromeda auf der CES 2017 vor. Das Team der Internetseite IGN hatte vor Ort die Möglichkeit einen Blick auf die Inhalte des rund 200 Euro teuren Pakets zu werfen.



Die Collector's Edition von Mass Effect: Andromeda enthält eine Nachbildung des Fahrzeugs "Nomad ND1" im Maßstab 1:18. Das Modell kann als besonderes Extra über eine App mit dem Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Mithilfe der eingebauten Frontkamera kann der Fahrer über den Bildschirm jederzeit sehen, was gerade vor dem Nomad ND1 passiert. Ein exklusives Steelbook ist ebenfalls in der Collector's Edition enthalten. Das Spiel selbst muss jedoch extra gekauft werden und gehört nicht zu den Inhalten der Sonderedition. Eine weitere Collector's Edition mit dem Fahrzeug ohne Fernsteuerung kann für einen Preis von etwa 100 Euro erworben werden. Weitere Meldungen zu Mass Effect: Andromeda findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: IGN YouTube