Mass Effect: Andromeda steht kurz vor der Veröffentlichung und Publisher Electronic Arts hat nun die offiziellen Systemanforderungen für die PC-Version des Action-Rollenspiels aus dem Hause BioWare bekanntgegeben. Trotz der verwendeten Frostbite-Engine (Battlefield 4, FIFA 17, Battlefield 1 und weitere Titel) ist Mass Effect: Andromeda ziemlich hardwarehungrig, zumindest was die CPU-Leistung angeht. Die minimale Anforderung an Grafikkarten hält sich in Grenzen und spiegelt das heutzutage gängige Mittelmaß wider. Folgende Setups werden benötigt, um Mass Effect: Andromeda in etwa einem Monat auf dem PC spielen zu können.

Mass Effect: Andromeda - Minimale Systemanforderungen

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10

PROCESSOR: Intel Core i5 3570 or AMD FX-6350

MEMORY: 8 GB RAM

VIDEO CARD: NVIDIA GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB

HARD DRIVE: At least 55 GB of free space

DIRECTX: DirectX 11

Mass Effect: Andromeda - Empfohlene Systemanforderungen

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10

PROCESSOR: Intel Core i7-4790 or AMD FX-8350

MEMORY: 16 GB RAM

VIDEO CARD: NVIDIA GTX 1060 3GB, AMD RX 480 4GB

HARD DRIVE: At least 55 GB of free space

DIRECTX: DirectX 11

Mass Effect: Andromeda ist der vierte Teil des beliebten Franchises und erscheint hierzulande am 23. März 2017 auf dem PC, der PS4 sowie der Xbox One. Mehr interessante News, Infos, Videos und Screenshots zum von vielen Spielern sehnlichst erwarteten Titel findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Ob euer Rechenknecht das neue Mass Effect stemmen kann, könnt ihr der Community und uns in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!

Quelle: Origin