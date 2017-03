In einem neuen Video zu Mass Effect: Andromeda stellt Wissenschaftsoffizierin Dr. Suvi Anwar die sieben sogenannten "Goldenen Welten" vor. Damit sind die zumindest potentiell habitablen Himmelskörper gemeint, die im Andromedasystem existieren - zumindest im Spiel. Insgesamt soll es laut Hersteller Bioware zwar über 100 Planeten in Mass Effect: Andromeda geben. Tatsächlich betreten und erkundet werden darf davon allerdings nur ein winziger Bruchteil.

Die Erkundungsmission in unserer Nachbargalaxie beginnt am 23. März. Dann erscheint Mass Effect: Andromeda für PC, PS4 (Pro) und Xbox One. Das Rollenspiel beginnt, wie im meist Genre üblich, mit der Charakterwahl. Spieler müssen sich zwischen Sara und Scott Ryder entscheiden. Anders als in den Vorgängern hat die getroffene Wahl Einfluss auf den Verlauf der Story, da es sich bei den Ryder-Geschwistern nicht lediglich um eine Variante des jeweils anderen Geschlechts handelt. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Mass Effect: Andromeda.