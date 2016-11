Mass Effect: Andromeda - Soundtrack, Optionen und Freiheit

Auch knapp eine Woche nach dem N7-Day wird Creative Director Mac Walters nicht müde auf Twitter die Fragen von Fans zu Mass Effect: Andromeda zu beantworten. In seinten letzten Tweets ging es unter anderem um den Soundtrack des Rollenspiels. So wollte ein User wissen, ob der neue Teil der Reihe ein ähnlich markantes Theme haben wird, wie die Vorgänger. Die treibende Kraft des "Suicide Mission"-Themes aus Mass Effect 2 oder die hoffnungslose Stimmung von "Leaving Earth" aus Mass Effect 3 sind vielen Fans in guter Erinnerung geblieben. "Andromeda hat ein fantastisches Main-Theme. Ja. Ich werde mehr über die Musik und den Komponisten in der Zukunft verraten", schreibt Walters dazu auf seinem Twitter-Kanal.

Ein anderer Spieler macht sich Sorgen, ob man auch ohne das Sammeln von Ressourcen und dem Handwerk an vernünftige Ausrüstung kommt. Nicht jeder sei ein Fan von solchen Spielelementen. Der Creative Director beruhigt: "Du wirst verschiedenen Optionen haben. Wir wollen, dass du Andromeda spielst, wie du willst. Freiheit ist ein großer Teil des Spielerlebnisses." Auf der offiziellen Webseite starteten die Entwickler von Bioware am N7-Day das Andromeda Initiative Trainigsprogramm, wo sich Spieler zunächst über die Hintergründe der Expedition in die Nachbargalaxie unformieren konnten. Es soll aber weitere Schritte in Form von Videos und Infotexten geben. Wie Mac Walters versichert, werde jetzt gerade am nächsten Element gearbeitet.

Ein weiterer Spieler stellt eine Frage, die in vielen Rollenspielen immer wieder aufkommt. Wie wird Mass Effect: Andromeda mit der Darstellung von Helmen umgehen. Viele Spieler wünschen sich häufig eine Möglichkeit den Helm auszublenden, wenigstens während Dialogen, damit man seinen Helden in Nahaufnahme auch in voller Pracht bewundern kann. "Keine Details, aber ihr werdet eine gewissen Kontrolle über die Anzeige des Helmes haben", schreibt der Creative Director zu diesem Thema. Wir werden euch auch weiterhin auf dem Laufenden halten. Schaut dazu auch auf unsere Themenseite zu Mass Effect: Andromeda. Das Spiel soll im Frühjahr 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: Mac Walters Twitter