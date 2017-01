Nun da das Release-Datum für Mass Effect: Andromeda endlich bekannt ist, fiebert unzählige Fans auf der ganzen Welt diesen Termin entgegen. Zu dieser Gruppe gehört offenbar auch Hollywood-Regisseur James Gunn, der vor allem für die "Guardians of the Galaxy"-Filme bekannt ist. Über seinen Twitter-Kanal brachte Gunn kürzlich seine Vorfreude auf den neuesten Teil der SciFi-Reihe zum Ausdruck. Er beschrieb außerdem, dass Mass Effect neben einigen anderen ikonischen Universen zu seinen Inspirationen für Verfilmungen der Abenteuer von Star Lord und seinen Kumpanen diente.

"Neben den Comics [war] Mass Effect (zusammen mit Flash Gordon, Farscape, Star Wars und einigen anderen) meine größte Inspiration", schreibt der Regisseur als Antwort auf die Frage eines Fans. Guardians of the Galaxy Vol. 2 kommt Ende April in die Kinos. Wie James Gunn auf Twitter weiter schreibt, wolle er bis dahin seinen Terminkalender so frei wie möglich bekommen, um Mass Effect: Andromeda spielen zu können. Eine Reaktion von Bioware lies nicht lange auf sich warten. General-Manager Aaryn Flynn gab das Kompliment gerne zurück.

"Das ist ironisch, wenn man bedenkt, dass ich versuche Mass Effect: Andromeda fertig zu bekommen, so dass ich Guardians [of the Galaxy] sehen kann", schreibt der Bioware-Chef als Antwort auf Gunn. Außerdem bedankt er sich noch allgemein für die netten Worte und die Vorfreude des Regisseurs. Dazu spendiert Flynn sogar einen neuen Screenshots des Rollenspiels, auf dem Scott Ryder und die Tempest auf einem verregneten Planten zu sehen sind. Das Bild seht ihr am Anfang dieses Artikels. Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

Besides the comics - Mass Effect (along with Flash Gordon, Farscape, Star Wars and some others) were my biggest inspirations. https://t.co/De8ObOlQsF — James Gunn (@JamesGunn) 9. Januar 2017

@JamesGunn @masseffect It's ironic considering I'm trying to get Mass Effect: Andromeda done so I can go see Guardians — Aaryn Flynn (@AarynFlynn) 10. Januar 2017

Thanks to @JamesGunn for his kind words and excitement about Mass Effect: Andromeda. Have a new screenshot! pic.twitter.com/rmP1MVYkQJ — Aaryn Flynn (@AarynFlynn) 10. Januar 2017