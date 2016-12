Mass Effect: Andromeda - Roman-Trilogie für 2017 angekündigt

Es wurde bereits vor einiger Zeit bekannt, dass die Entwickler von Bioware zusammen mit dem Verlag Titan Books an neuen Romanen im Mass Effect-Universum arbeiten. Nun haben die Kanadier offiziell drei Romane angekündigt, die im Verlauf des kommenden Jahres erscheinen sollen. Das erste Buch trägt den Titel Mass Effect: Nexus Uprising, wird geschrieben von Jason M. Hough und K.C. Alexander und soll in der englischen Originalversion am 28. März 2017 erscheinen. Darin wird es im Ereignisse gehen, die sich auf der Raumstation Nexus unmittelbar nach der Ankunft in der Andromeda-Galaxie abspielen. Sie sollen den Grundstein für die Welt legen, wie sie der Spieler dann in Mass Effect: Andromeda vorfinden wird.

Mass Effect: Nexus Uprising Quelle: EA Der zweite Roman wird von Catherynne M. Valente geschrieben und wird den Titel Mass Effect: Annihilation tragen. Er soll im Sommer 2017 erscheinen. Den Abschluss wird dann im Herbst Mass Effect: Initiation bilden, das aus der Feder von N.K. Jemesin stammen wird. Details zu den Inhalten der einzelnen Bände könne Titan Books nicht nennen, da diese sehr stark mit den Geschehnissen von Mass Effect: Andromeda verknüpft seien. "Die Ereignisse spielen sich zeitgleich mit den Abenteuern des Spiels ab, bauen die Geschichte und Ereignisse des Spiels auf, liefern zusätzliche Tiefe und Details zur kanonischen Mass Effect-Saga", heißt es in der Vorstellungen von Titan Books.

Ursprüngliche Pläne sahen auch ein viertes Buch direkt von Mac Walters vor. Da der Creative Director derzeit jedoch mit der Fertigstellung des Spiels vollauf beschäftigt ist, wurde der Roman vorerst gestrichen. Das vierte Buch sollte eine Brücke zum geplanten Mass Effect-Film herstellen. "Ich gehe davon aus, dass die Leute erstmal mehr von Andromeda sehen wollen, bevor wir sie zu einem möglichen zukünftigen Mass Effect-Film führen", erklärt Mac Walters diese Änderung in einem Interview. Ob und wann die Romane auch in deutscher Sprache erscheinen, ist bisher nicht bekannt. Der Preis für die englischen Originalausgaben soll bei jeweils rund acht US-Dollar liegen. Mass Effect: Andromeda soll im Frühjahr 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: Titan Books