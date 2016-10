Mass Effect: Andromeda: Release-Termin versehentlich geleakt?

Bislang war nicht klar, wann Mass Effect: Andromeda von Electronic Arts exakt auf den Markt kommt. Bislang war nur die Rede, dass man mit dem Rollenspiel im "März 2017 für PC, PS4 und Xbox One" rechnen könne. Jetzt tauchen aber Neuigkeiten zum Erscheinungsdatum auf. Auf Amazon wurde ein Buch gesichtet, das den Release-Termin von Mass Effect: Andromeda verraten haben könnte. "The Art of Mass Effect: Andromeda" erscheint demnach am 21. März 2017. Eine zeitgleiche Veröffentlichung mit dem Spiel wurde bereits angepriesen. Achtung: Eine offizielle Bestätigung zum Release von Mass Effect: Andromeda ist dies nicht. Electronic Arts oder Bioware haben sich zum Erscheinungstermin des Rollenspiels bislang noch nicht geäußert. Es ist davon auszugehen, dass am "N7 Day", dem 7. November, offizielle Infos folgen. Es bleiben also nur wenige Wochen, bis wir vermutlich Gewissheit haben.

Mass Effect: Andromeda - was bisher geschah: Seit über 3,5 Jahren sind die Arbeiten an einem neuen Mass Effect bereits offiziell bestätigt. Auf der E3 2015 in Los Angeles haben die Entwickler von Bioware das Projekt erstmals unter dem Namen Mass Effect: Andromeda enthüllt. Dabei zeigten die Macher zwar nur einen kurzen Teaser-Trailer mit Frostbite 3-Engine, über ihren offiziellen Blog gab es jedoch ein paar zusätzliche Infos. Zuvor waren bereits durch unterschiedliche Interviews und Twitter-Nachrichten vereinzelte Details ans Tageslicht gekommen. Danach wurde es wieder sehr ruhig um die SciFi-Saga - bis jetzt. Im November erwartet man erste handfeste Infos zum Release-Termin von Mass Effect: Andromeda.

Quelle: Video Gamer