Mass Effect: Andromeda - Release, Begleiter und weitere Infos

Produzent Fabrice Condominas und Creative Director Mac Walters haben ein neues Interview zu Mass Effect: Andromeda gegeben, aus dem weitere Details zum kommenden Action-Rollenspiel hervorgehen. Dabei geht es zum Beispiel um die Ereignisse, die den Abenteuern von Ryder vorrausgehen. Die vier Arche-Schiffe kommen demnach zu unterschiedlichen Zeitpunkten und an verschiedenen Orten in der Andromeda-Galaxie an. Allen vorraus erreichte die Nexus als zentrale Kommandostation die neuen Gefilde. Doch bis der Spieler aktiv ins Geschehen eingreift, hat sich bereits einiges ereignet. So gibt der Titel des ersten geplanten Romans "Nexus Uprising" einen Hinweis auf Ereignisse, die zu weiten Verteilung und Aufsplitterung der Neuankömlinge geführt hat. Daraus resultiert unter anderem auch die Piratensiedlung, die im Gameplay-Trailer zu sehen war und von Sloane Kelly, einer ehemaligen Anführerin auf der Nexus, angeführt wird.

Aber nicht nur die ersten Ankömmlinge haben in Andromeda schon Siedlungen gegründet, auch der Spieler wird auf einigen Planeten in der Lage sein entsprechende Niederlassungen zu etablieren. Fabrice Condominas geht auch auf die häufig kritisierten Gesichtsanimationen aus dem Trailer ein. Er bekräftigt noch einmal, dass daran gearbeitet werde und diese Dinge eher zu den letzten gehören, die im Feinschliff-Prozess an die Reihe kommen. Bioware habe zum ersten Mal eine Gesichts-Capture-Technik eingesetzt, bei der die Regungen der Schauspieler aufgezeichnet wurden. Man wollte zunächst jedoch sicherstellen, dass alle Dialoge final sind, bevor die Feinarbeiten an den Animationen beginnen.

Ein weiteres Thema des Interviews ist das noch immer nicht bekannt gegeben Release-Datum. Es gebe kein Grund zur Sorge, bekräftigt Condominas. Bei Bioware gehe es in erster Linie um Qualität und man sei sich bewusst, wie wenig Zeit bis zum Frühling bleibt. Sobald man sich 100 Prozent sicher sei ein konkretes Datum einhalten zu können, dann werde man dieses auch bekannt geben. Bis dahin konzentriere man sich aber auf die Qualität, für die jeder Tag zählt. Zur Gesamtzahl der Begleiter halten sich die Entwickler weiter bedeckt. Bisher kennen wir Liam, Cora, Drack, Peebee und Vetra. Außerdem ist bereits bekannt, dass ein Gefährte aus den neuen Rassen von Andromeda dabei sein wird. Ob es bei diesen sechs bleibt, ließ Mac Walters weiterhin offen. Neben den Kampfgefährten sollen allerdings auch die anderen Crew-Mitglieder der Tempest eine größere Rolle spielen. Wie zum Beispiel der salarianische Pilot.

Von den bekannten Völkern der Milchstrasse treffen wir in Andromeda auf Menschen, Asari, Kronager, Turianer und Salarianer. Bioware habe aber Pläne, wie später möglicherweise auch andere bekannten Rassen eine Rückkehr feiern könnten. Es gebe bereits genügend Hintergrund-Story, um so ein späteres Auftreten zu erklären. Das solle der Spieler allerdings im Spiel selbst herausfinden. Nach derzeitigen Plänen soll Mass Effect: Andromeda im Frühjahr 2017 erscheinen. Weitere Infos erhaltet ihr auch in unserer großen Vorschau sowie unserem Interview mit den beiden Produzenten.

Quelle: Eurogamer