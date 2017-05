Electronic Arts hat Mass Effect - angeblich - vorerst auf Eis gelegt. Das behauptet zumindest das US-Blog Kotaku, das sich dabei auf vier "Bioware nahestehende Quellen" beruft. Die SciFi-Rollenspiel-Reihe soll allerdings keineswegs vor dem Aus stehen. Die Entwicklung von Mass Effect "5" wurde offenbar lediglich vorerst gestoppt. Wie Kotaku in seinem Report weiter berichtet, soll es außerdem bei Bioware Montreal zu personellen Umstrukturierungen gekommen sein, womit allerdings nicht zwingend Entlassungen gemeint sein müssen. Dieses Detail wurde von dem Studio zumindest in Teilen auch bestätigt. So wären einige Bioware-Angestellte beispielsweise zur noch jungen EA-Tochter Motive Games (arbeitet unter anderem an der Kampagne von Battlefront 2) gewechselt, was aber ebenfalls kein unüblicher, innerbetrieblicher Vorgang sein muss.

Auch wenn es sich bei dem Kotaku-Report bislang augenscheinlich nicht um viel mehr als ein Gerücht handelt, würde es nicht wundernehmen, sollte Mass Effect eine Pause einlegen. Der jüngste Teil, Mass Effect: Andromeda, stellt nach beinahe einhelliger Meinung von Kritikern und Spielern den bisherigen Tiefpunkt der Reihe dar. Der Metascore liegt, je nach Version, lediglich zwischen 70 und 77 Punkten. Unseren Test zu Mass Effect: Andromeda könnt ihr hier nachlesen. Der offensichtliche Mangel an Qualität scheint auch Auswirkungen auf die Verkaufszahlen gehabt zu haben, weshalb sich EA auf seiner kürzlich abgehaltenen Bilanzpressekonferenz unangenehme Fragen von Investoren anhören musste. Immerhin sind EA und Bioware um Schadensbegrenzung bemüht. Just heute ist Patch 1.06 für Mass Effect: Andromeda erschienen, der (hoffentlich) zumindest einige der Kritikpunkte aus der Spielwelt schafft.

Quelle: Kotaku