In der Geschichte von Mass Effect: Andromeda ist häufiger die Rede von der sogenannten Quarianer-Rasse. Allerdings wird deutlich gemacht, dass die Keelah Si'yah (die Arche der Quarianer) nicht pünktlich in Andromeda ankommen wird. Aus diesem Grund tauchen die Quarianer auch nicht während der Handlung des Sci-Fi-Rollenspiels auf. Nun gibt es jedoch neue Hinweise darauf, dass die genannte Rasse in naher Zukunft vielleicht doch in Mass Effect: Andromeda auftauchen könnte.

Im Briefing für die aktuelle APEX-Mission im Multiplayer-Modus des Spiels ist die Rede von ankommenden Signalen der Quarianer-Arche. Ob Entwickler BioWare damit einen möglichen Kampagnen-DLC rund um die Quarianer andeutet, bleibt abzuwarten. Spekulationen um eine zwischenzeitliche Stilllegung der Reihe machen zumindest wenig Hoffnung auf eine Erweiterung für das Sci-Fi-Rollenspiel. Weitere Meldungen und Videos zu Mass Effect: Andromeda findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Eurogamer