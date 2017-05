Mass Effect: Andromeda Patch 1.06 – die grafischen Verbesserungen im Video

Wie drastisch sind die Änderungen von Patch 1.06 für Mass Effect: Andromeda wirklich? Das Update brachte eine Vielzahl an Anpassungen ins Spiel und behob Fehler - unter anderem versprechen die Patch Notes aber auch "diverse Verbesserungen der Filmsequenzen". Fallen die aber wirklich auf, oder handelt es sich nur um minimale Korrekturen? Youtuber YongYea macht den Vergleich und vergleicht die Optik verschiedener Zwischensequenzen vor und nach den bisherigen Updates:



Lebensecht sehen die Figuren in Mass Effect: Andromeda freilich immer noch nicht aus, aber vor allem die Mimik von Sara Ryder wirkt inzwischen deutlich weniger seltsam als noch in der Release-Fassung. Auch die berühmt-berüchtigte "my face is tired"-Szene mit Foster Addison mutet nun nicht mehr wie ein unfreiwillig komischer Outtake an. Das Bioware-Team hat für die Überarbeitungen sowohl an den Animationen als auch an der Beleuchtung gearbeitet. Werden an weiteren Patches für Andromeda gearbeitet wird, liegt die Entwicklung weiterer Mass-Effect-Fortsetzungen angeblich auf Eis - zumindest vorerst.