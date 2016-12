Der Relase von Mass Effect: Andromeda rückt mit jedem Tag immer näher und nach und nach wird immer weiteres spannendes Material zum Sci-Fi-Rollenspiel aus dem Hause BioWare veröffentlicht. Nachdem vor einigen Tagen im Zuge der Verleihung der Game Awards ein ungefähr fünfminütiges Video an die Öffentlichkeit gegeben wurde, welches erstmals Szenen aus dem Spiel und einen Einblick in das Gameplay von Mass Effect: Andromeda zeigt, folgt nun ein weiterer Clip. Dieser zeigt euch die neue Weltraumstation und gleichzeitig Heimatbasis des Spiels, den sogenannten "Nexus". Besagtes Video seht ihr unterhalb dieses Artikels.

Der Nexus ist die neue Heimatbasis bei Mass Effect: Andromeda und vom Design her an die Zitadelle in der Milchstraße angelehnt, die in den Vorgängern eine zentrale Rolle spielte. Die gigantische Raumstation beheimatet viele Wissenschaftslabore, Sicherheitszentren und Unterkünfte für die Crew. Der Nexus ist ebenso die Heimat für die 20.000 Mann starken Reisenden, darunter Offiziere, Ingenieure, Geschäftsleute, Piloten oder Sicherheitspersonal und auch Ark-Schiffe, in denen viele Siedler während ihres langen Cryoschlafs auf ihrer Reise von 2,5 Millionen Lichtjahren Entfernung zur Andromeda-Galaxie liegen. Beschützt wird der Nexus von einigen wenigen Kampfschiffen, welche die Station während ihrer langen Reise, die mehrere Menschenleben andauert, vor potentielle Gefahren schützen sollen.

Die Raumstation wird mit den Arks verschmelzen und vollständig aufgebaut werden, sobald sie das Andromeda-System erreicht und soll dann die neue temporäre Heimat der wiedererweckten Siedler werden, die beim Aufbau helfen. Der Nexus enthält zahlreiche Informationen über die bekannten Zivilisationen der Milchstraße beinhalten und ist somit das Fundament für eine neue Zivilisation. Pfadfinder sollen in der Zeit der Konstruktionsphase ausgesandt werden und nach bewohnbaren Planeten suchen, um den Weg für andere Menschen zu ebenen, welche die Planeten dann besiedeln sollen. Als finale Lösung ist der Nexus nämlich nicht angedacht.

Mass Effect: Andromeda soll im ersten Quartal 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

