Mass Effect: Andromeda - Neuer Cinematic-Trailer veröffentlicht

"Eine neue Galaxie wartet, aber niemand hat gesagt, sie würde uns willkommen heißen". Rund acht Wochen vor der Veröffentlichung von Mass Effect: Andromeda haben die Entwickler von Bioware einen neuen Cinematic-Trailer zum Action-Rollenspiel veröffentlicht. Das Video gewährt uns einen weiteren Einblick in die Geschichte des Spiels, in der die Menschen mit ihrer Arche Hyperion nach einer 600jährigen Reise in Cryostase in der Andromeda-Galaxie eintreffen.

Hier machen sich der Pathfinder Alec Ryder, sein Team sowie seine beiden Kinder auf die Suche nach einer neuen Heimat für die Menschheit. So sehen wir im Trailer unter anderem die Ankunft auf Habitat 7, das mit Glück zu New Earth werden soll. Allerdings müssen die Neuankömmlinge schnell feststellen, dass sie nicht unbedingt willkommen sind. Die Andromeda-Galaxie ist eine Chance für einen Neuanfang, bietet aber auch jede Menge neue Gefahren. Im Video seht ihr auch neue Aliens, sowohl feindlich gesinnte, als auch freundliche. Vor allem bekommt es Ryders-Crew mit einem gewissen Archon zu tun, bei dem es sich möglicherweise um den Hauptantagonisten handelt.

Den neuen Trailer zum Action-Rollenspiel seht ihr natürlich direkt am Ende dieser Zeilen. Wer sich noch ein wenig auf das Mass-Effect-Universum einstimmen möchte, kann auch einen Blick auf unseren Lore-Rückblick und unser kleines Quiz werfen. Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Abonnenten von EA- beziehungsweise Origin-Access erhalten bereits ab dem 16. März für zehn Spielstunden Zugang zum Spiel.