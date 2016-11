Mass Effect: Andromeda - Neue Rasse der Kett vorgestellt

Im Mass Effect-Universum tummeln sich die verschiedensten außerirdischen Völker. Bereits die Milchstraße hat mit Asari, Kroganer, Turianer, Salarianer und vielen mehr mehr allerhand zu bieten. In Mass Effect: Andromeda betreten unserer Helden nun eine ganz neue Galaxie. Entsprechend werden wir auf diverse neue Rassen und außerirdische Lebensformen treffen. Eines dieser neuen Völker sind die Kett. In einem Video erklärt Art Director Joel MacMillan, dass die Entwickler beim Design der neuen Rassen einen eher organischen Ansatz verfolgt haben. So sollen die neuen Aliens im Kontrast zu den bekannten Spezies aus der Milchstraßen stehen.

Die Gestaltung der Kett begann mit ihrer Hintergrundgeschichte und den Gesichtern. Außerdem stellte sich das Team die Frage, wie sehr Alien sollen diese Typen sein. Immerhin handelt es sich bei den Kett um einen wichtigen Gegenspieler der Andromeda Initiative. Ihr aussehen soll bereits eine düstere Vorahnung erzeugen, ohne jedoch hässlich zu wirken. Der Spieler soll trotzdem noch in der Lage sein sich in den Gegenüber hinein zu fühlen. Eine wichtige Rollen dabei spielen vor allem die Augen der Charaktere. Durch eine Knochenrüstung bekommen die Kett aber auch einen militärischen Anstrich.

Als besonderes Merkmal bei einigen Exemplaren der Rasse entwickelte sich während des Designprozesses ein Art Ring am Hinterkopf, der im N7-Day-Trailer schon einmal kurz zu sehen war. Natürlich werden die Kett nicht die einzige neue Spezies in Mass Effect: Andromeda sein. So war auch schon von dem Remnant die Rede, von denen wir bisher aber nicht viel mehr als ihren Namen kennen. Das Video zur Entstehung der Kett seht ihr in der verlinkten Quelle. Für weitere News zu Mass Effect: Andromeda schaut auch auf unserer Themenseite vorbei. Das Rollenspiel soll im Frühjahr 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: GameInformer