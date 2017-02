Mass Effect: Andromeda - Neue Details zu Peebee und Christine Lakin im Interview

In der englischen Originalfassung von Mass Effect: Andromeda wird die Asari Peebee von Christine Lakin gesprochen. In einem neuen Video der Entwickler von Bioware, gewährt das Team einen Blick ins Tonstudio und lässt die Schauspielerin über ihre Rolle sprechen. Sie beschreibt die Figur als einen der spaßigsten Charaktere, die sie jemals vertont habe. Peebee unterscheide sich mit ihrer impulsiven und sonderbaren Art deutlich von den anderen Mitgliedern im Pathfinder-Team. Die Asari sei außerdem relativ albern, aber ihre Witze würden nicht immer den von ihr erhofften Effekt erzielen. Das Video-Interview seht ihr am Ende dieser Meldung.

Christine Lakin ist seit Anfang der 90er Jahre in Film und Fernsehen zu sehen. Vielen ist sie vor allem für ihre Rolle als Alicia Lambert in der US-Sitcom "Eine starke Familie" bekannt, in der sie sieben Jahre lang mitwirkte. Seit einigen Jahren wirkt sie auch immer wieder als Synchronsprecherin in verschiedenen Videospiel-Produktionen mit. So ist sie unter anderem als Marisa Chase in Uncharted: Golden Abyss sowie als Jane in The Walking Dead von Telltale zu hören.

Passend Video-Interview mit der Stimme von Peebee haben die Entwickler von Bioware auf ihrer offiziellen Webseite auch einige neue Details über die Asari verraten. So erfahren wir unter anderem, dass ihr vollständiger Name Pelessaria B'Sayle lautet und sie in Port Lerama auf Hyeriana geboren wurde. Im Kampf nimmt sie die Rolle eines Gunslinger und Biotic Destabilizer ein. Dabei setzt sie vor allem auf ihre Sidewinder Outlaw Pistol. Sie war von der Milchstraße gelangweilt und hat daher alles getan, um sich der Andromeda Initiative anzuschließen. "Die Milchstraße war so ... alles schon mal gesehen. Selbst wenn ich es nicht gesehen habe, irgendjemand hat", lautet ein "berühmtes Zitat" von ihr. Mehr über Peebee findet ihr heraus, wenn Mass Effect: Andromeda am 23. März 2017 erscheint.

Quelle: Bioware