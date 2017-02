Mass Effect: Andromeda: Game-of-Thrones-Star gehört zu den Synchronsprechern

Natalie Dormer - bekannt als Margaery Tyrell aus der US-Serie Game of Thrones - wird zum Cast der Synchronsprecher von Mass Effect: Andromeda gehören. Im Sci-Fi-Rollenspiel wird die Schauspielerin die Rolle von Dr. Lexi T'Perro übernehmen. T'Perro ist die Ärztin an Bord des Raumschiffs Tempest und wird sich im Verlauf der Geschichte um den Gesundheitszustand der verschiedenen Charaktere kümmern. Creative Director Mac Walters über Lexi T'Perro: "Ihr Job ist es die Personen um sie herum zu analysieren und sich um sie zu kümmern. Zur selben Zeit hat sie allerdings auch eigene Dinge, um die sie sich kümmern muss - das macht sie zu einem sehr interessanten Charakter."

Dr. Lexi T'Perro wird der erste Charakter sein, den der Spieler in der Rolle von Ryder - nach einen 600-jährigen Schlaf - in Mass Effect: Andromeda zu Gesicht bekommen wird. Publisher Electronic Arts hat zudem ein neues Video veröffentlicht, das Schauspielerin Natalie Dormer während der Arbeiten im Synchronstudio von BioWare zeigt. Das entsprechende Material findet Ihr unterhalb dieser Meldung. Bereits im Januar 2017 wurden die Synchronsprecher für die wählbaren Protagonisten Scott und Sara Ryder bekannt gegeben - dabei handelt es sich um Tom Taylorson und Fryda Wolff. Das Sci-Fi-Rollenspiel erscheint am 23. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Weitere Meldungen zu Mass Effect: Andromeda findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: PC Gamer