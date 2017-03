Mass Effect: Andromeda - Multiplayer-Test findet doch nicht mehr statt

Es wird nun doch keine Gelegenheit mehr geben, Mass Effect: Andromeda vor Veröffentlichung auszuprobieren - zumindest abseits des Vorabzugangs über EA- und Origin-Access. Entwickler Bioware hat den eigentlich angesetzte Multiplayer-Test ersatzlos gestrichen. In einem gegenüber den Kollegen von PCGamer.com abgegebenen Statement heißt es hierzu lediglich, dass man eine öffentliche Testphase nicht mehr für "notwendig" erachte. Besucher der PAX East (10. bis 12. März) in Boston dürfen den Mehrspieler-Modus des Rollenspiels wie geplant an zwölf von Grafikchiphersteller Nvidia bereitgestellten PCs antesten. Während der Messe ist wohl mit neuen Details und Gameplay-Szenen zu rechnen.

Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Der Fokus liegt, trotz vorhandenem Multiplayer, natürlich unverändert auf der solo spielbaren Story-Kampagne. An deren Beginn müssen sich die Spieler zunächst zwischen den Geschwistern Sara und Scott Ryder entscheiden. Anders als in den Teilen 1 bis 3 hat die Wahl des Protagonisten in Mass Effect: Andromeda Einfluss auf den Verlauf der Geschichte, da es sich bei den Geschwistern um eigenständige Persönlichkeiten handelt. Zahlreiche weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Mass Effect: Andromeda.

Quelle(n): Bioware Blog, PCGamer.com