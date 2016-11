Mass Effect: Andromeda - Erste Details zum Multiplayer

Mit Spannung fiebern Mass-Effect-Fans auf den Einzelspielermodus des im Jahr 2017 kommenden Mass Effect: Andromeda hin, doch offenbar wird das Spiel von BioWare auch in Sachen Mehrspielermodus einiges anders machen, als seine Vorgänger. Wie Gameinformer berichtet, wartet das Spiel zwar mit einem ähnlichen Grundgerüst auf, macht aber entscheidende Dinge anders. Die Fortbewegung auf der Karte soll dank neuem Jetpack etwa deutlich schneller und flüssiger ausfallen, generell soll es weniger Herumgelungere auf dem Schlachtfeld geben. Computergesteuerte Feinde sollen uns und unsere Mitspieler diesmal etwa wesentlich geschickter in und aus Verstecken jagen, schnelle Standortwechsel sollen zum nötigen, taktischen Element werden.

"Ihr werdet merken, wie dynamisch das abläuft", so Produzent Fabrice Condominas. "Alles ist flüssiger, schneller, actionreicher. Die Steuerung ist besser. [...] Wir wollten das Ganze wirklich dynamischer und zugänglicher machen, gleichzeitig aber die Tiefe und Vielschichtigkeit beibehalten." Auch der Einsatz von Fähigkeiten soll stark optimiert werden: Teilten sich im Vorgänger alle Fähigkeiten denselben Cooldown, soll nun jede ihre eigene Wartezeit haben - das Ergebnis laut Lead Designer Ian Frazier: "Ihr könnt alles auf einmal raushauen, oder strategisch vorgehen, und [Fähigkeiten] für den richtigen Moment aufheben. Das erlaubt eine Menge interessanterer Kombinationen."

Zurück sein sollen ebenfalls die aus dem Vorgänger bekannten Karten zum Freischalten von Ausrüstung. Diese sollen sich wieder mit Ingame-Geld oder auch Echtgeld kaufen lassen - was am Ende allerdings dabei herauskommt, ist vom Zufall bestimmt. Andromeda soll da eine weitere Alternative bieten, in Form eines Shops, der ein sehr wechselhaftes Sortiment an Gegenständen anbieten soll. Das Angebot ist also immer noch ein wenig zufallsbestimmt, dafür soll der Spieler hier aber wissen, was er da kauft, bevor er es kauft.

Neben dem allgemeinen Spielspaß soll der Mehrspielermodus von Mass Effect: Andromeda mit bestimmten Belohnungen dafür sorgen, dass die Spieler auch noch lange nach Release Gefallen am Spiel finden. Sei das Belohnungssystem in Mass Effect 3 irgendwann ausgelaufen, soll Andromeda anhand sogenannter Prestige-Erfahrungspunkte für größeren Langzeitspaß sorgen, verspricht Frazier. Diese Punkte werden separat zu regulären Erfahrungspunkten gesammelt, und zwar für gleich mehrere Spielcharaktere gleichen Typs. Für all diese Figuren sollen dabei Boni und Belohnungen herausspringen.

Äußerst interessant, wenn auch immer noch mysteriös gehandelt, ist die Verbindung des Mehrspielermodus zur Singleplayer-Kampagne von Mass Effect: Andromeda. Diese Verknüpfung soll nicht mehr ganz so stark ausfallen, wie das bei Mass Effect 3 der Fall war, noch immer soll es allerdings eine gewisse Verbindung zwischen den Modi geben, etwa in Form leichter Vorteile und Boni im Singleplayer. Einsame Wölfe sollen sich aber nicht gezwungen fühlen, den Mehrspielermodus anzufassen, verspricht Frazier. Für weitere Informationen empfehlen wir die Lektüre unserer großen Titelstory zu Mass Effect: Andromeda in der neuen Ausgabe 12/16 der PC Games.

