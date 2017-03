Mass Effect: Andromeda - Unsere Multiplayer-Eindrücke im Video

Mass Effect: Andromeda verfügt nicht nur über eine Einzelspieler-Kampagne, sondern bietet auch wieder - wie bereits Teil 3 - einen Multiplayer-Modus. Was dieser zu bieten hat, haben wir uns genauer angesehen. Via EA Access ist Mass Effect: Andromeda nämlich bereits auf PC und Xbox One spielbar. Offizieller Release-Termin ist eigentlich der 23. März 2017. Unsere ersten Multiplayer-Eindrücke, zusammen mit jeder Menge Gameplay natürlich, findet ihr im Video.



Der Multiplayer-Modus von Mass Effect: Andromeda ist eine rein optionale Angelegenheit. Wer sich ausschließlich solo und offline in fremde Welten begeben möchte, kann seine KI-Kameraden auf Außenmission schicken. Bioware plant, den Multiplayer-Modus sukzessive um neue Inhalte zu erweitern. So stehen zum Launch lediglich vier Maps, 25 Charaktere und 40 Waffen zur Auswahl. Wohl nicht mehr zu rütteln ist an der Tatsache, dass Multiplayer-Partien ausschließlich via Peer2Peer-Verbindung ausgefochten werden. Electronic Arts hat sich gegen Dedicated Server entschieden. Alle weiteren News Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Mass Effect: Andromeda.