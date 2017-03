Mass Effect: Andromeda - Liste mit bekannten Problemen - Patches in Arbeit

Fehlerfrei kam Mass Effect: Andromeda nicht auf den Markt. Bereits kurz nach dem Release des aktuellen Bioware-Rollenspiels hatten die Entwickler versprochen, viele der Probleme mit kommenden Updates aus der Welt schaffen zu wollen. Lead Designer Ian Frazier sprach von einer "starken Patch-Unterstützung". Eine auf EA.com veröffentlichte Liste gibt nun Aufschluss darüber, welchen Fehlern und Bugs sich Bioware aktuell widmet. Die Support-Webseite führt viele der derzeit bekannten Probleme auf, die mit künftigen Patches aus der Spielwelt von Mass Effect: Andromeda geschaffen werden sollen.

Dabei unterteilt Bioware die Liste in verschiedene Punkte. Enthalten sind etwa Fehlerkorrekturen, die die Performance betreffen. Mit einem kommenden Update soll beispielsweise die über Crossfire erreichte Performance bei Mass Effect: Andromeda für PC erhöht werden. Darüber hinaus wollen die Entwickler Bugs aus der Welt schaffen, die Abstürze bei 16:9 und 16:10 im Portraitmodus zur Folge haben. Die Performance in den Sturm-Canyons soll sich künftig ebenfalls verbessern.

Auch an den viel kritisierten Animationen in Mass Effect: Andromeda wollen die Entwickler bei Bioware feilen. Welche Änderungen und Bugfixes außerdem geplant sind, erfahrt ihr in der auf EA.com veröffentlichten Liste. Sobald Bioware ein neues Update zum Download freigibt, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Webseite. Schaut am besten regelmäßig auf unserer Themenseite zu Mass Effect: Andromeda vorbei. Das Action-Rollenspiel ist seit dem 23. März für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Handel.

Quelle: EA