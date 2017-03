Mass Effect: Andromeda - Krogan Drack im neuen Charakter-Trailer

Der nächste Charakter-Trailer zu Mass Effect: Andromeda rückt Drack in den Fokus. Der Angehörige der bereits aus den älteren Teilen der Rollenspiel-Reihe bekannten Alienrasse Kroganer wird wieder von Bioware-Writer Cathleen Rootsaert vorgestellt. Drack ist Mitglied des Pathfinder-Teams und fungiert als eine Art großer Bruder für Sara beziehungsweise Scott Ryder, den beiden (möglichen) Protagonisten von Mass Effect: Andromeda. Dafür qualifizieren ihn sein Alter und seine in zahllosen Einsätzen gesammelte Erfahrung.

Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März 2017 für PC, PS4 (Pro) und Xbox One. EA-Access-Mitglieder (nur PC und Xbox One) können wie bei Titeln aus dem Hause Electronic Arts inzwischen meist üblich ein paar Tage früher loslegen. Die Schnupperversion von Mass Effect: Andromeda erscheint am 16. März. Wichtigster Bestandteil von Mass Effect: Andromeda ist natürlich die epische Solo-Kampagne. Zudem existiert aber erneut auch ein mit dieser in mehreren Punkten verzahnter Multiplayer-Modus. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Mass Effect: Andromeda.