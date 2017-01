Mass Effect Andromeda: Keine Pläne für Switch-Release - Version aber nicht vom Tisch

Mass Effect Andromda ist nicht für Nintendo Switch geplant, wie Produzent Michael Gamble in einem im Dezember 2016 geführten Interview mit der Webseite Stevior bekräftigt. Gänzlich vom Tisch scheint eine Umsetzung des vielversprechenden Rollenspiels für die im März erscheinende Nintendo-Konsole allerdings nicht zu sein. Zwar bestätigt er einmal mehr, dass es derzeit keine Pläne für einen Switch-Release gäbe. Allerdings sagte der Produzent auch, dass man diese Tür nicht schließen wolle. "Wenn die Nintendo Switch erscheint und jeder nach Mass Effect schreit... wer weiß?", kommentiert Gamble.

Ähnliche Aussagen traf der Bioware-Mitarbeiter bereits im Oktober des vergangenen Jahres. Über mögliche Zukunftspläne wollte sich der Produzent aber auch damals nicht äußern. Einen Funken Hoffnung auf eine Switch-Umsetzung von Mass Effect Andromeda bleibt den künftigen Käufern der neuen Nintendo-Konsole aber wohl. Immerhin: Der Vorgänger Mass Effect 3 war Ende 2012 auch für Nintendos Wii U erschienen.

Dass Nintendo ein wichtiger Partner für den Mass Effect-Publisher Electronic Arts sei, erklärte zuletzt Chief Competition Officer Peter Moore. "Wir sind große Fans. Wir haben eine Beziehung, die viele Dekaden zurückreicht. Sie sind zuletzt durch einige schwierige Zeiten gegangen, aber niemals sollte man Nintendo in dieser Branche abschreiben", erklärte Moore. Und weiter: "Nintendo war schon immer ein sehr wichtiger Partner in der Industrie und wird es auch immer sein. Sie haben einige der besten Entwicklerstudios und einige der wertvollsten Marken der Welt." Für die Nintendo Switch kündigte Moore "ein großes Spiel" von EA an. Nähere Infos sind nicht bekannt. Nintendo Switch soll im März auf den Markt kommen.

Quelle: Stevior