Mass Effect: Andromeda - Hat Microsoft den Release-Termin verraten?

Es gibt mal wieder einen neuen - angeblichen - Release-Termin für Mass Effect: Andromeda. Die Quelle ist dieses Mal allerdings immerhin relativ vertrauenswürdig. Auf der offiziellen Xbox-Live-Rewards-Page wird beziehungsweise wurde der 31. März 2017 als Veröffentlichungsdatum genannt. Betreiber Microsoft hat aber schnell reagiert. Inzwischen ist dort nämlich lediglich noch zu lesen, dass Mass Effect: Andromeda "in Kürze" erscheinen würde.

Als offiziellen Veröffentlichungszeitraum gibt Publisher Electronic Arts nach wie vor nur ungenau "Frühling 2017" (PC, PS4, Xbox One) an. Die Jahreszeit beginnt (astronomisch) am 20. März und endet drei Monate später. Möglicherweise erfahren wir ab schon in Kürze, ob der von Microsoft behauptete Release-Termin der Wahrheit entspricht. Am 5. Januar, also am morgigen Donnerstag, präsentiert Entwickler Bioware Mass Effect: Andromeda auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Alle weiteren News und Infos zum vierten Teil der SciFi-Rollenspiel-Reihe findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Mass Effect: Andromeda.

Quelle: Microsoft