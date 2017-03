Mass Effect: Andromeda - Grafik-Downgrade? Trailer vs. Test-Fassung im Video-Vergleich

In wenigen Tagen erscheint das heiß ersehnte Mass Effect: Andromeda, der mittlerweile vierte Teil des beliebten Franchises von Entwickler BioWare. Kurz vor dem Release wollen natürlich viele Spieler wissen, was sie bald erwartet - auch grafisch. Zweifel an der grafischen Qualität wurden unlängst groß, denn Test- und Early-Access-Versionen sorgten in den letzten Tagen für reichlich Negativschlagzeilen. Kritisiert wurden hölzerne Laufanimationen, tote Augen und leblose Visagen der Ingame-Charaktere. Auch einige Dialoge sollen laut manchen Spielern sehr befremdlich wirken und starr bis ungewollt komödiantisch herüberkommen (wir berichteten).

Mass Effect: Andromeda - Ein weiteres Grafik-Downgrade?

Weitere Klarheit in Sachen Grafik von Mass Effect: Andromeda soll nun ein Video-Grafikvergleich des Trailers und der Retail-Version auf PS4 sorgen. YouTuber "Cycu1" hat sich das Spiel näher angeschaut und dabei versucht herauszufinden, ob Berichterstattung über ein mögliches Grafik-Downgrade berechtigt ist. Das Ergebnis ist recht ernüchternd, denn es scheint in der Tat so, als ob das Spiel in den Trailern auf einem höheren grafischen Niveau präsentiert wurde, als es in der Test-Fassung der Fall ist. Diese soll laut BioWare der Endfassung gleichen - es wird keine Verbesserungen zum Release geben.

Sowohl Gesichtsanimationen als auch Details in der Spielewelt sind offenbar im Trailer in einer höheren Qualität vorhanden, doch schaut am besten selber und macht euch euer eigenes Bild. Ob der Grafikvergleich als Allgemein anzusehen ist oder nur die PS4-Version betrifft, wird sich bald zeigen müssen.

Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One in Europa, während Nordamerikaner bereits zwei Tage früher ran dürfen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr ME: Andromeda in Low-, Medium-, High- oder Ultra-Qualität spielen wollt , so zeigt euch unser entsprechendes Grafikvergleichs-Video die Unterschiede und hilft euch bei der Entscheidung. Was ihr zu den Grafikunterschieden des Trailers und der Test-Fassung denkt, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!