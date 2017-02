Einen Monat vor dem offiziellen Release von Mass Effect: Andromeda, dem vierten Teil der beliebten Action-RPG-Reihe aus dem Hause Bioware, hat der Entwickler per Twitter bekanntgegeben, dass das Spiel den Gold-Status erreicht hat. Konkret bedeutet das, dass Mass Effect: Andromeda zu Ende entwickelt wurde und nun seinen Weg in die Pressewerke finden kann, um auf Datenträger gebracht zu werden. Nach diesem Schritt wird das Spiel an Händler ausgeliefert, um rechtzeitig zum Release in deren Regalen zu stehen.



Mass Effect: Andromeda has gone gold. pic.twitter.com/bNKIKNuErA — BioWare (@bioware) 24. Februar 2017

Natürlich schließt dieser Umstand nicht aus, dass es womöglich einen Day-One-Patch geben kann, falls bis zum Release noch Ungereimtheiten wie Bugs oder Glitches gefunden werden oder der Entwickler an der einen oder anderen Stelle noch Potenzial zur Optimierung entdeckt. Darüber ist zu diesem Zeitpunkt aber noch nichts bekannt. Was aber definitiv seit Kurzem bekannt ist, sind die offiziellen PC-Systemanforderungen für das nächste Mass Effect-Abenteuer. Wer den Titel spielen will, braucht eine recht leistungsstarke CPU. Die genauen Angaben zur benötigten und empfohlenen Systemkonfiguration könnt ihr in unserem verlinkten Artikel nachlesen.

Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Mass Effect: Andromeda, das hierzulande am 23. März 2017 fpr den PC, die PS4 und Xbox One erscheint, findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite, die stets erweitert wird. Ob ihr euch freut, dass das Game nun den Gold-Status erreicht habt und den knappen Monat bis zum Release Ende März noch kaum abwarten könnt, dürft ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen schreiben!