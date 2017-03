Mass Effect: Andromeda - Gewinnt eine Collector's Edition mit dem RC-Nomad

Seit dem 23. März 2017 ist Mass Effect: Andromeda jetzt erhältlich. Pünktlich zum Release haben wir in der vergangenen Woche auch die Collector's Edition mit dem ferngesteuerten Nomad für euch in einem Video ausgepackt. Dieses Exemplar könnt ihr nun hier bei uns gewinnen. Das Paket im Wert von rund 200 Euro enthält einen Aufnäher der Andromeda Initiative sowie ein schickes Steelbook. Kernstück ist aber ganz klar das detailgetreue Modell des Nomad ND1 aus Mass Effect: Andromeda.

Das Fahrzeug ist mit funktionierender Beleuchtung und einem Motor ausgestattet. Mit Hilfe einer Smartphone-App lässt sich das Gefährt richtungsunabhängig steuern. In der Nase befindet sich außerdem eine Kamera, mit der ihr eure Fahrten aufzeichnen könnt. Energie liefert ein eingebauter Akku, der über ein USB-Kabel aufgeladen wird. Wenn ihr dieses schicke Teil gewinnen wollt, beachtet bitte: Das Spiel ist in der Collector's Edition nicht enthalten. Wir verlosen an dieser Stelle nur die CE im beschriebenen Umfang.

Um teilzunehmen schickt uns eine E-Mail mit dem Betreff "Mass Effect Andromeda" an gewinnspiel@pcgames.de und beantwortet folgende Frage: Wie lautet die korrekte Bezeichnung des Vorgängers des Nomad ND1 aus dem ersten Mass Effect? Schreibt uns in eurer Mail neben der Antwort auch eure Adresse, damit wir den Gewinn zügig zuschicken können. Bei mehreren richtigen Teilnehmern entscheidet das Los. Das Gewinnspiel läuft vom 27. März bis einschließlich 2. April 2017 um 23:59 Uhr. Bitte beachtet unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen.