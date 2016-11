Mass Effect: Andromeda - Gesammelte N7-Day Detail-Infos

Zum N7-Day haben die Entwickler von Bioware nicht nur einen neuen Trailer veröffentlicht und ihre offizielle Webseite mit frischen Infos gefüttert. Viele Mitglieder des Teams von Mass Effect: Andromeda tummelt sich auch auf Twitter, um Fragen von Fans zu beantworten. Dem lassen sich diverse kleine Detail-Informationen entnehmen. So bestätigt Lead Designer Mac Walters zum Beispiel den Namen von Jien Garson, der Begründerin der Andromeda Initiative, die im ersten Briefing-Video zu hören ist. Walters bestätigt auch, dass Scott und Sarah Ryder nur die Standard-Namen der Protagonisten sind. Spieler können nach wie vor ihrem Charakter einen eigenen Vornamen geben.

Bei Bioware eigentlich kein besonderes Thema mehr, sind die Vielfältigen Romanzenoptionen für beide Geschlechter. So bestätigt der Lead Designer, dass auch diesmal wieder gleichgeschlechtliche Liebschaften für Männer und Frauen geben wird. Auch Beziehungen zu Aliens sind natürlich wieder mit dabei. Auf die Frage eines Users, ob Mass Effect: Andromeda mehr Rollenspiel oder mehr Shooter sein wird, antwortet Walters: "Wir haben beide Aspekte verbessert und haben eine bessere Balance geschaffen als in der Vergangenheit. Mit mehr Freiheit zu spielen wie ihr das wollt".

Ein weitere Twitter-Nutzer spricht Mac Walters auf die Geschichte von Alec Ryder zwischen 2149 und 2185 an. Daraufhin erklärt der Lead Designer, dass dies eine Storyline sei, die man auf jeden Fall entwickeln will. Ein Teil davon wird auch in Mass Effect: Andromeda eine Rolle spielen, während andere Teile für "andere Dinge" Verwendung finden werden. Ob es sich dabei nun um Comics, Romane oder DLCs zum Spiel handeln wird, ließ er aber offen. Ein weiteres Diskussionsthema war auch die bereits aus einigen Trailern bekannt Asari. Deren Name lautet nämlich Peebee, was ein Fan für einen sehr eigenartigen Namen für eine Asari hält. Walters stellt klar, dass es sich um einen Spitznamen handelt.

Fans der Lore von Mass Effect dürfen sich auch im neuen Teil der Reihe wieder über jeden Menge Lesestoff freuen. Der Bioware-typische Codex soll unzählige Einträge umfassen. Mit den Hintergründen aus der Milchstraße, allem Neuen rund um die Andromeda Initiative sowie allem anderen neuen aus Andromeda selbst werden Fans wohl nicht enttäuscht. Auf der offiziellen Webseite haben die Entwickler bereits einige interessant Informationen zur Geschichte der Andromeda Initiative veröffentlicht. Wir werden euch auch weiterhin zu Mass Effect: Andromeda auf dem Laufenden halten. Schaut dazu auch auf unserer Themenseite vorbei.

Quelle: Twitter