Mass Effect: Andromeda - Gameplay-Trailer zum N7-Day

Lange mussten Fans warten, doch am heutigen N7-Day beginnen die Entwickler von Bioware endlich damit, neue Informationen zu Mass Effect: Andromeda zu veröffentlichen. Bereits vor einer Woche stimmten die Macher auf dieses Ereignis mit einem kurzen Teaser-Trailer ein. Heute gibt es nun den ausführlichen Trailer mit zahlreichen Einblicken in das Rollenspiel. So erfahren wir vom Arche-Schiff Hyperion und der 600 Jahre dauernden Reise, die zu einer neuen Heimat führen soll.

Doch als die Expeditionsteilnehmer aus ihrem Kälteschlaf erwachten, mussten sie feststellen, dass sie eine feindseelige Umgebung erwartet. Neben diversen cineastischen Sequenzen zeigt das Video auch die eine oder andere Gameplay-Einstellung. Wir werden für euch auch über alle weiteren Neuigkeiten rund um Mass Effect: Andromeda und den N7-Day berichten. Haltet dazu auch unserer Themenseite zum Rollenspiel im Auge.