Mass Effect: Andromeda - Gameplay-Trailer zeigt Kampf, neue Begleiter und mehr

Als hätten sie sich das beste für den Schluss aufgehoben, betritt gegen Ende der zweistündigen Preisverleihung der Game Awards Bioware-Chef Aaryn Flynn die Bühne und präsentiert den lang erwarteten ersten Einblick in das Gameplay von Mass Effect: Andromeda. In das fast fünfminütige Video haben die Entwickler jede Menge Action und einen kurzen Einblick in die verschiedensten Spielsysteme gepackt. Los geht es mit einem Blick auf die neue Galaxiekarte und den wunderschön ausgearbeiteten Weltraum.

Das Dialograd setzt auf bekannte Bioware-Mechaniken. Quelle: Bioware Wenig später sehen wir die weibliche Ryder aus der Tempest steigen. Dabei wird sie von zwei neuen Gefährten begleitet, die auf Twitter durch Creative Director Mac Walters als der bereits in Gerüchten gehandelte Kroganer Drack sowie die weibliche Turianerin Vetra bestätigt wurden. Damit sind jetzt bereits fünf Begleiter aus Mass Effect: Andromeda bekannt. Die beiden Menschen Liam und Cora, die lächelnde Asari Peebee und eben die beiden Neuzugänge Drack und Vetra.

In der Natur gibt es große, schlecht gelaunte Kreaturen. Quelle: Bioware Wir lernen außerdem Sam kennen. Eine künstliche Intelligenz, mit der sich Ryder im Video unterhält, während sie durch eine Ansiedlung läuft. Im Gespräch mit einem Outlaw ist das Dialogsystem zu sehen, das sich am klassischen Bioware-Dialograd mit Emotionssymbolen orientiert. Zwar gibt es kein Paragon/Renegade-System mehr, aber die Unterbrechungsaktionen sind wieder ein Teil der Gespräche. Als nächstes zeigt der Trailer die Erkundung eines Planeten mit dem Nomad und das Scannen, um Hinweise für ein Quest zu erhalten.

Und natürlich gibt es einiges an Kämpfen zu sehen. Dabei sind bekannte und neuen biotische Kräfte, verschiedene Gegner und Waffen zu sehen. Außerdem gibt das Video einen kurzen Einblick in das Handwerkssystem, gefährliche Tierwelt und vieles mehr. Seht selbst im Video am Ende dieser Zeilen. Unsere eigenen Eindrücke vom Rollenspiel lest ihr außerdem in der aktuellen Ausgabe der PC Games in der großen Titelstory. Mass Effect: Andromeda erscheint im Frühjahr 2017 für PC, PS4 und Xbox One.