Mass Effect: Andromeda: Gesichtsanimationen von externem Studio? (Gerücht)

Die eher hölzernen Gesichtsanimationen von Mass Effect: Andromeda sorgten in den letzten Tagen und Wochen für viele lustige Videos, aber auch für einige Diskussionen. Demnach stellen sich viele Spieler die Frage, wie einem erfolgreichen Entwicklerstudio wie BioWare ein solch großer Fehler unterlaufen konnte. Die Internetseite Techraptor berichtet nun über den Videospiel-Historiker Liam Robertson, der in einem Video über den angeblichen Grund für die misslungenen Animationen spricht.

Daraus geht hervor, dass die Gesichtsanimationen angeblich nicht bei BioWare entstanden sind, sondern bei einem externen Entwicklerstudio in Auftrag gegeben wurden. Im Speziellen soll es sich dabei um das Team bei Electronic Arts Bukarest handeln. So soll BioWare die Animationen mit der sogenannten Cyberscan-Technologie erstellt und die anschließende Bearbeitung an das externe Studio weitergegeben haben. Liam Robertson beruft sich dabei auf persönliche Gespräche mit verschiedenen Mitarbeitern bei BioWare. Zudem soll sich das Team zu sehr auf die Scanning-Software verlassen haben.



Das Management von BioWare hat die Gesichtsanimationen von Mass Effect: Andromeda nicht als Priorität angesehen und die Aufgaben deshalb an ein anderes Studio verteilt. Angeblich wollten sogar Mitarbeiter von BioWare die Animationen verbessern - der Vorschlag wurde jedoch abgelehnt. Der Fokus lag zu diesem Zeitpunkt auf den Fahrzeugen und Waffen im Spiel. Weitere Meldungen und Videos zu Mass Effect: Andromeda findet Ihr auf unserer Themenseite. Bereits kürzlich schilderten andere Animatoren ihre Ansichten zu den Gesichtsanimationen in Mass Effect: Andromeda.

Quelle: Techraptor