Einem aktuellen Gerücht zufolge, sollen bei der Entwicklung von Mass Effect: Andromeda in den vergangenen fünf Jahren katastrophale Zustände bei Teilen des Entwicklerstudios von BioWare geherrscht haben. In einer Bewertung des Unternehmens auf der Webseite von Glassdoor schreibt ein vermeintlich ehemaliger Mitarbeiter über seine Zeit als VFX Artist des Montreal-Ablegers von BioWare. Der Angestellte war für insgesamt fünf Jahre in Vollzeit beschäftigt. Zu seinen wenigen positiven Argumenten gehört die Mitarbeit an großen Triple-A-Marken sowie das Umfeld von talentierten, kreativen Entwicklern.

Negativ äußerte sich der VFX Artist über das gestörte Verhältnis und die vielen Konflikte zwischen den BioWare-Studios in Montreal und Edmonton. Demnach verlor der Ableger in Montreal in den vergangenen fünf Jahren über 13 Leiter in unterschiedlichsten Bereichen - darunter Game Design, Art, Audio und weitere Kern-Bereiche. Das Unternehmen in Edmonton musste sich in dieser Zeit von nur drei Bereichsleitern verabschieden. Darüber hinaus spricht der Ex-Mitarbeiter von einem sogenannten PIP-Programm ("Performance Improvement Program"), in das Angestellte gesteckt wurden, um sie aus dem Team zu bekommen. Auch hier mussten über zehn Entwickler das Studio in Montreal verlassen.

Außerdem gehören auch Belästigung und Vergeltung zur "traurigen Wahrheit" bei BioWare. Mitarbeiter, die Fragen stellen und Dinge aussprechen, werden als Unruhestifter bezeichnet und somit in eine schlechte Position gebracht. Die Personalabteilung unterstützt die Angestellten in diesen Fällen nicht. Sie dementieren die Belästigung bei BioWare Montreal, in dem sie die Fakten ignorieren und nicht aufzeichnen. Viele Zusatzleistungen wurden zudem gestrichen, da man die Zeit für die Fertigstellung des Spiels benötigte. Einen Rat an das Management sparte sich der ehemalige VFX Artist, weil "sie sowieso nicht zuhören" würden. Bislang konnte die Echtheit dieser Unternehmens-Bewertung noch nicht bestätigt werden.

Quelle: Glassdoor