Mass Effect: Andromeda - "EA steckt seine Nase nicht in unsere Arbeit"

Im Rahmen unseres Studiobesuchs für Mass Effect: Andromeda bei Bioware in Montreal konnten wir auch mit General-Manager Aaryn Flynn und Studiochef Yanick Roy sprechen. Dabei gibt es vor allem um allgemeinere Themen das Studio und dessen Ausrichtung betreffend. Da hat uns natürlich interessiert, wie die Chefs die künftige Rolle von Bioware innerhalb von EA World Wide Studios sehen und wie sie zu dem von Fans häufig unterstellten zu großen Einfluss von Publisher Electronic Arts stehen.

PC Games: Ihr seid jetzt Teil von EA World Wide Studios, diesem neuen Konstrukt mit der EA Mobile-Sparte und den Maxis Studios. Wie wird sich das auf eure Arbeit und die kreative Freiheit von Bioware auswirken?

Aaryn Flynn: Bioware war schon vorher in einer ähnlichen Struktur eingebettet, die auch World Wide Studios genannt wurde. Jetzt wurde noch die Mobile-Sparte dazu gebracht. Wir sind im Grunde noch in der gleichen Gesamtstruktur wie zuvor. Daher denke ich, dass sich für uns nicht wirklich etwas ändern wird. Wir haben das Glück, dass uns EA jede Menge kreative Freiheiten an unseren Spielen gibt. Das interessante ist, dass wir auf lange Sicht deutlich mehr Möglichkeiten haben mit dem Mobile-Sektor zusammen zu arbeiten. Was aus diesen Möglichkeiten entsteht, muss aber noch entschieden werden.

PC Games: Wie steht ihr zu dem Vorwurf einiger Spieler, dass Bioware nicht mehr wie früher ist und sich seit der Übernahme durch Electronic Arts zu sehr verändert hat?

Das überhastet veröffentlichte Dragon Age 2 gilt einigen Fans als Beweis für den negativen Einflusss von EA. Quelle: Bioware Yanick Roy: Ich finde das immer eigenartig. Die Art der Spiele, die wir heute machen, ist sehr vergleichbar mit dem, was wir bei Mass Effect 1 und Knights of the Old Republic gemacht haben. Im Grunde haben wir bereits bei Jade Empire den heutigen Weg eingeschlagen. Der Wandel, mehr Action in die Spiele zu bringen, bei gleichzeitiger Erhaltung der Story, begann bereits vor der Übernahme von EA. Die Vorstellung kommt vermutlich aus den alten Top-Down-Tagen von Baldur's Gate, aber wir haben schon eher begonnen, unsere Palette zu erweitern. Ich habe 2-3 Jahre vor der Übernahme bei Bioware angefangen, und um ehrlich zu sein, abseits der größeren Firmenstruktur und allem was damit zusammenhängt, stecken sie [EA] ihre Nasen nicht in unsere kreative Arbeit.

Aaryn Flynn: Ja, das stimmt. Bei Spielen wie Dragon Age 2 gibt es immer diese leicht zu glaubende Auffassung, dass irgendjemand in einem Büro im EA-Hauptquartier diese Entscheidung getroffen hat. Aber das ist nicht wahr. Es ist so einfach nicht passiert. Yanick hat Recht. Es gibt viele Dinge, an denen wir heute arbeiten, weil wir sie machen wollen. Wir machen sie aus eigenem Antrieb, weil wir denken, dass die Spieler es wollen und weil wir denken, damit erfolgreich sein zu können. Es hat nie einen EA-Manager gegeben, der uns gesagt hat, was wir tun sollen. Wir versuchen Dinge und scheitern auch mal damit.

Yanick Roy: Es gibt auch nicht viel, was wir tun können, um die Spieler von diesem Glauben abzubringen. Also konzentrieren wir uns darauf, die bestmöglichen Spiele zu machen und zu hoffen die Leute damit zu überzeugen.

In der aktuellen Ausgabe 12/16 der PC Games lest ihr unsere große Titelstory zu Mass Effect:Andromeda inklusive erster Anspieleindrücke. Für weitere Meldungen zum SciFi-RPG haltet auch unserer Themenseite im Auge. Mass Effect: Andromeda soll im Frühjahr 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.