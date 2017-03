Entwickler BioWare und Publisher Electronic Arts veröffentlichen am 23. März 2017 mit Mass Effect: Andromeda den nächsten Ableger der Sci-Fi-Reihe für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Eine Woche vor dem Release haben alle Abonnenten von EA Access derzeit die Möglichkeit den Titel in einer zehnstündigen Testphase auszuprobieren. In unterschiedlichen Foren haben die ersten Spieler nun ihre Meinung zum Single- und Multiplayer-Modus des Shooter-Rollenspiels mit der Öffentlichkeit geteilt.

Demnach ist die allgemeine Meinung zur Qualität von Mass Effect: Andromeda derzeit sehr gemischt. Viel Kritik gibt es direkt zu Beginn für den Charakter-Editor, der durch seine fehlenden Freiheiten und seine begrenzte Auswahl an Möglichkeiten eher negativ von den Spielern aufgenommen wird. So schreibt Reddit-Nutzer "Trussed_Up" in seiner Zusammenfassung: "Der Charakter-Editor ist das erste Ding im Spiel... und es ist der schlechteste Part. Wirklich erbärmlich um ehrlich zu sein. Das zehn Jahre alte Fallout 3 hatte mehr Auswahlmöglichkeiten. Das ist kein Witz."

Bereits in den vergangenen Wochen gab es immer wieder Berichte über die eher mäßigen Gesichtsanimationen der Charaktere im Spiel. Und auch in der finalen Version scheint dieser Aspekt nicht überzeugen zu können. "Das einzige Ding, mit dem ich immer noch Probleme habe, sind die Gesichtsanimationen der Charaktere. Diese sind immer noch sehr furchtbar an manchen Stellen. Ich sehe einige Blicke mit starrenden Augen oder übertriebene Mundbewegungen", berichtet "Shatterhand1701" im Reddit-Forum.

Viel Lob gibt es bereits für das Kampf-Gameplay. Demnach soll es sich dabei um eine deutliche Verbesserung zu den Vorgängern handeln. Im Reddit-Forum heißt es dazu: "Ich liebe die Gefechte; es fühlt sich flüssiger und intuitiver an und nicht mehr so kantig wie bei Mass Effect 2 oder 3." Besonders überzeugen kann auch die Performance am PC. Nur wenige Spieler berichten über Probleme mit der Umsetzung für den PC. Auch in Sachen Grafik soll das Team von BioWare, abgesehen von den Animationen, sehr gute Arbeit geleistet hat. Die Umgebung sei einfach "fucking cool", schreibt beispielsweise Trussed_Up, der auch den in der EA-Access-Fassung spielbaren Teil der Handlung lobt, ebenso wie die Ausarbeitung der Charaktere. Wenn ihr weitere Meinungen lesen möchtet, findet ihr eine große Auswahl im Reddit-Forum des Rollenspiels.

