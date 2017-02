Schon seit jeher besteht das Mass-Effect-Universum nicht nur aus den Spielen. Geschichten rund um Charaktere und wichtige Ereignisse werden auch immer wieder in Romanen und Comicbüchern erzählt. Auch zu Mass Effect: Andromeda ziehen die Entwickler wieder alle Register für Fans, die gerne noch weiter in die Welt des Spiels eintauchen möchten. Neben der bereits vor einiger Zeit angekündigten Roman-Trilogie, die pünktlich zum Release des Spiels mit Mass Effect: Nexus Uprising starten wird, veröffentlicht Dark Horse auch wieder eine neue Comic-Reihe unter dem Titel Mass Effect: Discovery.

"Ein junger turianischer Militärrekrut geht Undercover, um die mysteriöse Andromeda Initiative zu infiltrieren - und schließlich einen Wissenschaftler heraus zu holen, der eine potentiell verheerende Entdeckung gemacht hat", heißt es in der Beschreibung der Geschichte bei Dark Horse Comics. Die Story, die eng mit den Ereignissen des Spiels verwoben sein soll, wurde von Jeremy Barlow geschrieben. Für die Mass Effect: Discovery - Erster Blick in den Comic zur Andromeda Initiative. (13) Quelle: Dark Horse / Bioware künstlerische Umsetzung ist Gabriel Guzman zuständig. Die Veröffentlichung für die englische Originalversion des Comics ist für den 12. April 2017 geplant. Pläne über eine deutsche Version sind bisher nicht bekannt.

Eine nun veröffentlichte Seite aus dem Comic gibt einen ersten Einblick in die Geschichte von Lieutenant Tiran Kandros. Zu sehen ist ein abgestürztes Gunship und ein angeschlagener Kandros, der die aktuellen Ereignisse für seinen Feldreport festhält. Offenbar trafen der Lieutenant und sein Trupp auf einer angeblich unbewohnten Welt auf einen Feind. Im Kampf sind alle von Kandros Männern gefallen. Was es mit diesem Absturz auf sich hat und wie es weiter geht, erfahren wir dann im fertigen Comic. Noch vorher erscheint allerdings Mass Effect: Andromeda am 23. März 2017, wo wir vielleicht auch schon etwas über das Schicksal des jungen Turianers erfahren.

