Mass Effect: Andromeda - Die große Titelstory in der kommenden PC Games

Die simple Tatsache, dass die Entwickler von Bioware ihr neues Studio in Montreal aufbauen wollten und dafür noch qualifizierte Leute gesucht haben, führte dazu, dass schon relativ früh offen über ein neues Mass Effect gesprochen wurde. Das erzählte uns der Studio-Manager Yanick Roy bei einem Besuch in der ostkanadischen Metropole. Denn nach der ersten Bestätigung Ende 2012 und der offiziellen Ankündigung auf der E3 2015 hat das Schweigen in diesem November endlich ein Ende. In einem schicken Bürokomplex mitten in der Downtown von Montreal fällt einigen Entwicklern Mitte Oktober sichtlich eine Last von den Schultern, als wir das Team einen Tag lang besuchen. Erstmals präsentieren sie ihre Vision von Mass Effect: Andromeda an Außenstehende. Als eines von nur vier europäischen Magazinen konnten wir uns einen exklusiven Einblick verschaffen und haben erstmals ein Gefühl dafür bekommen, wohin die Reise für die Reihe nach der Trilogie um Commander Shepard geht.

Wir haben Bioware im kanadischen Montreal besucht. Quelle: PC Games Die gesamte Führungsriege aus Studiochef Yanick Roy, Creative Director Mac Walters sowie den Produzenten Michael Gamble und Fabrice Condominas führte uns durch Präsentationen, Live-Gameplay-Vorführungen und stand für unzählige Fragen zur Verfügung. Sogar Bioware-Chef Aaryn Flynn ließ es sich nicht nehmen per Video-Konferenz dabei zu sein und über das Unternehmen sowie Mass Effect: Andromeda zu sprechen. Doch es blieb nicht nur bei passiven Vorführungen. Wir konnten sogar selbst erstmals Hand anlegen. Vier Partien haben wir um Mehrspieler-Modus bestritten. Dabei bekamen wir erstmals ein Gefühl für das veränderte Gameplay, das durch zerstörbare Deckung, Springen und Dash deutlich dynamischer geworden ist.

All diese Eindrücke fließen derzeit in die große Titelstory der kommenden Ausgabe der PC Games 12/16, die ab dem 30. November 2016 am Kiosk erhältlich sein wird. Oder wahlweise bereits ab dem 26. November in der App und Digital-Version. Auf insgesamt zwölf Seiten bieten wir euch das volle Mass Effect-Programm. Im großen Artikel zum Studiobesuch berichten wir der Vision, der Hintergrundgeschichte und der Rolle des Protagonisten in dieser völlig neuen Umgebung. Außerdem sprechen wir über das Kampf- und Charaktersystem, den Aufbau der Spielwelt und natürlich den Mehrspieler-Modus. Auf zwei weiteren Seiten lest ihr ein spannendes Interview mit den beiden Produzenten Michael Gamble und Fabrice Condominas. Zur Abrundung des gesamten Pakets blicken wir am Ende der Story noch einmal auf die Trilogie mit Commander Shepard zurück.

Freut euch schon jetzt auf mehr Infos zu Mass Effect: Andromeda ab dem 26. November in der App und Digital-Version der PC Games 12/16 sowie ab dem 30. November in gedruckter Form am Kiosk.