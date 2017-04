Deutsche Charts: Neuer Spitzenreiter auf PS4, Mass Effect dominitert Xbox-Hitliste

Micky Maus, Goofy, Donald Duck, Sora, Riku und Kairi erobern die deutschen Spiele-Charts auf PlayStation 4. Wie die Marktforscher von GfK Entertainment mitteilen, schießt das aus sechs Abenteuern bestehende Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 Remix direkt von null auf eins. Damit lässt die Rollenspielsammlung sogar Kaliber wie Horizon: Zero Dawn, Ghost Recon Wildlands und Mass Effect: Andromeda hinter sich. Biowares Sci-Fi-Rollenspiel muss sich in dieser Woche mit der Silbermedaille zufrieden geben. Details zu den aktuellen Platzierungen von Wildlands (in der Vorwoche auf Platz zwei) und Horizon: Zero Dawn nannte die GfK nicht.

In den deutschen Xbox One-Charts ergibt sich ein anderes Bild, denn die werden weiterhin von Mass Effect: Andromeda angeführt. Ghost Recon Wildlands taktiert auf Rang 2 und schnappt sich die Silbermedaille. Die PC-Spitzenreiter heißen Die Sims 4 und Landwirtschafts-Simulator 17. Nintendo Wii-Fans greifen neuerdings lieber zu Just Dance 2017 als zu Mario Kart Wii Selects, dem Rang zwei bleibt. Die weiteren Wochengewinner sind Call of Duty: Black Ops 2 und Plants vs. Zombies: Garden Warfare 1 (PS3) sowie Minecraft und Call Of Duty: Black Ops 2 (Xbox 360). Konkrete Verkaufszahlen zu den einzelnen Spielen nannte die GfK wie üblich nicht. Aktuelle Infos zu den derzeitigen Highlights Mass Effect: Andromeda, Horizon: Zero Dawn und Wildlands findet ihr wie gewohnt auf unseren Themenseiten.